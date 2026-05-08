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Viernes, 8 de mayo de 2026

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Buenas noticias para la AUH: ¿En qué fechas de mayo cobran con aumento y extras?

ANSES organizó el nuevo esquema de pagos para la AUH y los beneficiarios ya pueden saber en qué fechas recibirán sus ingresos con aumento y extras.

LBarrios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los beneficios sociales más importantes dentro del sistema previsional.

Durante este mes, las familias que perciben esta asignación recibirán un incremento del 3,38% en sus haberes. Además, se mantendrán los adicionales habituales destinados a reforzar los ingresos, especialmente aquellos orientados a garantizar el acceso a alimentos y productos esenciales.

Calendario de pagos de la AUH en mayo

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI de cada titular. En este caso, el cronograma comienza en la segunda semana del mes y avanza de forma escalonada:

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo


El cronograma de pagos para la AUH comenzará el lunes 11 y se extenderá hasta el viernes 22 de mayo, según la terminación del DNI.&nbsp;
El cronograma de pagos para la AUH comenzará el lunes 11 y se extenderá hasta el viernes 22 de mayo, según la terminación del DNI. 

¿Cuánto cobran este mes las familias beneficiarias?

Con el aumento del 3,38% aplicado en mayo, los montos de la AUH se actualizan de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo:

  • Monto total por hijo: $141.286
  • Cobro mensual (80%): $113.028,80
  • Retención (20%): se abona tras la presentación de la Libreta


AUH con hijos con discapacidad:

  • Monto total: $460.045
  • Cobro mensual: $368.036
  • Retención (20%): se paga una vez presentada la Libreta


Cabe recordar que el 20% retenido se acumula y se liquida posteriormente cuando el titular presenta la Libreta con los controles de salud y educación correspondientes.

Extras que se suman en mayo

Además del haber mensual, los titulares de la AUH reciben una serie de refuerzos económicos que se acreditan de manera automática junto con la prestación principal.

Prestación Alimentar:
Este complemento varía según la cantidad de hijos y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos:

  • $72.250 para familias con un hijo
  • $113.299 para familias con dos hijos
  • $149.425 para familias con tres hijos o más

Complemento Leche:
Este adicional está dirigido a titulares con hijos menores de tres años o personas gestantes. En mayo, el monto asciende a $53.290 y tiene como objetivo asegurar el acceso a productos esenciales para la primera infancia.

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