Aumentó la Prestación Alimentar: ¿Cuáles son los nuevos valores y a quiénes alcanza?

El Gobierno nacional confirmó este jueves un aumento del 38% en la Prestación Alimentar, una asistencia clave para miles de familias y embarazadas que cobran el beneficio a través de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La actualización del programa, conocido antes como Tarjeta Alimentar, fue oficializada mediante la Resolución 161/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida lleva la firma de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cartera de la que depende la asistencia.

La medida entrará en vigencia desde este mes y busca reforzar el poder de compra de los sectores más vulnerables, en medio de un contexto económico marcado por la suba sostenida de la inflación.

Cómo quedan los nuevos montos de la Prestación Alimentar

Con el aumento confirmado por el Gobierno nacional, los valores de la Prestación Alimentar tendrán una actualización desde mayo y variarán según la cantidad de hijos y la situación de cada familia.

De acuerdo con la resolución oficial, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo de hasta 17 años, embarazadas desde el tercer mes y titulares con un hijo con discapacidad cobrarán $72.250 .

. Familias con dos hijos que cumplan con los requisitos del programa recibirán $113.299 .

. Familias con tres hijos o más pasarán a cobrar $149.425.





Así quedan los montos y los distintos grupos que los perciben (Imagen: Boletín Oficial).

La actualización también alcanza a embarazadas con hijos a cargo y a familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Hasta abril, los importes de esta asistencia alimentaria iban desde $52.250 hasta $108.062, por lo que la suba representa un incremento importante para los hogares alcanzados por el programa.

La ministra Sandra Pettovello confirmó un aumento del 38% en la Prestación Alimentar, antes conocida como Tarjeta Alimentar (Imagen ilustrativa).

En los fundamentos de la resolución, se destaca que la Prestación Alimentar, junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), tuvo un papel central en la mejora de distintos indicadores sociales relevados por el INDEC, como la reducción de la indigencia y los niveles de pobreza.

En ese marco, desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron que, frente a esa evolución y en un contexto de "estabilización macroeconómica", resulta necesario "fortalecer las acciones" de asistencia con el objetivo de consolidar los avances en materia social.

Quiénes pueden cobrar la Prestación Alimentar





La Prestación Alimentar está dirigida a personas que ya reciben determinadas asignaciones sociales a través de la ANSES. El acceso al programa es automático y no requiere inscripción previa.

Actualmente, la asistencia alcanza a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) con hijos de hasta 17 años inclusive.

( ) con hijos de hasta 17 años inclusive. Personas que cobran la Asignación por Embarazo ( AUE ), a partir de los tres meses de gestación.

( ), a partir de los tres meses de gestación. Familias que perciben la Asignación por Hijo con Discapacidad , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Los nuevos valores van desde los $72.250 hasta los $149.425, de acuerdo con la cantidad de hijos y la composición de cada grupo familiar (Imagen ilustrativa).

Cómo se cobra la asistencia

El pago se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha en la que cada titular cobra su asignación principal (AUH, AUE o PNC). Por ese motivo, no hace falta realizar ningún trámite extra ante ANSES.

Si bien el dinero puede retirarse en efectivo, el objetivo del programa es garantizar el acceso a productos de la canasta básica alimentaria, especialmente alimentos esenciales como lácteos, carnes, frutas y verduras.

Quienes quieran consultar el detalle del pago pueden hacerlo desde la aplicación Mi ANSES. Allí, en la sección "Hijos" y luego en "Mis Asignaciones", aparece discriminado el monto correspondiente a la asignación y el valor de la Prestación Alimentar.