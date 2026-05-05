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Martes, 5 de mayo de 2026

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Confirmado por ANSES: ¿Cuánto van a recibir las familias por la Prestación Alimentar en mayo?

En el quinto mes del año, ANSES continuará depositando la Prestación Alimentar y confirmó los valores que se acreditarán junto con asignaciones.

LBarrios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en mayo de 2026 se acreditará nuevamente el extra correspondiente a la Prestación Alimentar (conocida anteriormente como Tarjeta Alimentar) con montos definidos según la cantidad de hijos por familia.

Este beneficio se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde los titulares perciben su prestación principal. Está destinado a hogares con menores a cargo y funciona como un complemento económico orientado a garantizar el acceso a alimentos y bebidas de primera necesidad.

Cómo quedan los montos de la Prestación Alimentar en mayo

Para mayo de 2026, los valores vigentes de la Prestación Alimentar se mantienen sin modificaciones y continúan organizados según la cantidad de hijos en el grupo familiar:

  • $52.250 para familias con un hijo
  • $81.936 para familias con dos hijos
  • $108.062 para familias con tres hijos o más


El dinero se acredita junto con la prestación mensual correspondiente y puede utilizarse mediante tarjeta de débito u otros medios electrónicos asociados a la cuenta bancaria del beneficiario.

Esta ayuda está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive, embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) y familias con hijos con discapacidad que perciben asignaciones compatibles.

En cuanto a su uso, la Prestación Alimentar está destinada exclusivamente a la compra de alimentos. Esto incluye productos de la canasta básica como carnes, lácteos, frutas, verduras, harinas, bebidas sin alcohol y otros insumos esenciales para la alimentación diaria. No está habilitada para la compra de bebidas alcohólicas ni productos no alimentarios.

El monto de la Prestación Alimentar permite comprar alimentos y bebidas para garantizar la nutrición de los hijos a cargo.
El monto de la Prestación Alimentar permite comprar alimentos y bebidas para garantizar la nutrición de los hijos a cargo.

AUH: cómo quedan los montos en mayo

En paralelo, ANSES también actualizó los valores de la Asignación Universal por Hijo, que se liquidan junto con la Prestación Alimentar:

  • Monto total por hijo: $141.286
  • Cobro mensual (80%): $113.028,80
  • Retención (20%): se abona tras la presentación de la Libreta


En el caso de hijos con discapacidad, los montos son mayores:

  • Monto total: $460.045
  • Cobro mensual: $368.036
  • Retención (20%): se paga una vez presentada la Libreta


Para las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social, los valores también se actualizan:

  • Monto total: $141.286
  • Cobro mensual (80%): $113.028,80
  • Retención (20%): se liquida tras la presentación de la Libreta

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