Así queda el calendario de pagos de mayo 2026 con los aumentos confirmados

Tras la oficialización del aumento de haberes para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el organismo se prepara ahora para iniciar el calendario de pagos de mayo 2026, que ya tiene fechas definidas.

El cronograma difundido por la ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Además de los adultos mayores, también alcanza a titulares de asignaciones y otros programas sociales.

En el caso de jubilados y pensionados, se incluye el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, un refuerzo que se mantiene para complementar los ingresos frente a la suba de precios.

A continuación, el detalle con todas las fechas de pago correspondientes a mayo 2026.

Calendario ANSES completo: ¿Cuándo cobro?





Jubilaciones y pensiones mínimas

Los pagos para jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo comienzan el 11 de mayo. Las fechas se distribuyen de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), según el esquema oficial

DNI finalizados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI finalizados en 1: martes 12 de mayo.

DNI finalizados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI finalizados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI finalizados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI finalizados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI finalizados en 6: martes 19 de mayo.

DNI finalizados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 21 de mayo.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

En el caso de quienes perciben haberes por encima del mínimo, los pagos se acreditan en fechas posteriores.

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI finalizados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI finalizados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI finalizados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.





Los pagos con aumento del 3,38% a jubilados y pensionados, más el bono, comienzan el lunes 11 de mayo (Imagen ilustrativa).

Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES: ¿Cuánto se cobra en mayo 2026?





En el quinto mes del año, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán una actualización del 3,38%, en línea con la inflación de marzo informada por el INDEC. Con este incremento, la jubilación mínima, sumada al bono de $70.000, se ubica en $463.174,10.

Quienes perciban haberes por debajo de ese monto recibirán un bono adicional proporcional hasta alcanzar el piso establecido.

Con el bono incluido, las principales prestaciones previsionales quedan de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $384.539,28.

Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y por Vejez: $345.221,87.

Pensión Madre de 7 hijos: $463.174,10.





Cronograma de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo





Los pagos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación Familiar por Hijo se acreditarán también según la terminación del DNI, de acuerdo con las fechas establecidas por ANSES.

DNI finalizados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI finalizados en 1: martes 12 de mayo.

DNI finalizados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI finalizados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI finalizados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI finalizados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI finalizados en 6: martes 19 de mayo.

DNI finalizados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI finalizados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI finalizados en 9: viernes 22 de mayo.

Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo se realiza bajo el mismo esquema que la AUH, por lo que las acreditaciones se efectúan en las mismas fechas según la terminación del DNI.

Asignación por Prenatal

Los pagos se realizarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: martes 19 de mayo.

Asignación por Maternidad

Las titulares pueden cobrar en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción)

El pago de las Asignaciones de Pago Único se realiza entre el 12 de mayo y el 10 de junio, para todas las terminaciones de DNI.

Pensiones No Contributivas

Las PNC se abonan según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.





Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Estas asignaciones se pagan entre el 11 de mayo y el 10 de junio, para todas las terminaciones de DNI.

Prestación por Desempleo

Se abona de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Dos aclaraciones importantes del ANSES para mayo 2026





Desde el organismo se informó que el esquema de pagos de mayo de 2026 no presenta modificaciones en relación con los meses anteriores. De esta manera, se mantienen las mismas condiciones de cobro, requisitos y grupos alcanzados por las prestaciones.

En cuanto al bono extraordinario de $70.000, se aclara que se liquida de forma automática para quienes cobran el haber mínimo. A su vez, en los casos en que el ingreso total no alcance ese piso con el refuerzo incluido, ANSES aplica un complemento proporcional hasta completar el monto correspondiente.

Ante cualquier consulta, está disponible el sitio oficial del organismo, anses.gob.ar, donde se pueden verificar fechas de cobro, requisitos actualizados y valores vigentes de cada prestación, además de los distintos canales de atención habilitados.