La inflación de marzo fue del 3,4% y cerró el primer trimestre con un alza del 9,4%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó este martes que la inflación de marzo se aceleró al 3,4%, acumulando de esta manera una suba del 9,4% durante el primer trimestre del año.

Con este reporte oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional superó la barrera de los tres puntos porcentuales, marcando el ritmo de la evolución de los precios en el inicio de 2026.

En paralelo, el organismo informó que las canastas básicas alimentaria y total aumentaron 2,2% y 2,6% en marzo de 2026 con relación a febrero, respectivamente, y 32,8% y 30,4% interanual

Mientras que la división con mayor alza mensual en marzo de 2026 fue Educación (12,1%); y la de menor, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%)

#DatoINDEC#IPC: la división con mayor alza mensual en marzo de 2026 fue Educación (12%); y la de menor, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%) https://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/tjqgplGi0G — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026

Desempeño del primer trimestre

El dato del tercer mes del año confirma una tendencia creciente en comparación con los meses previos del periodo inicial.

El informe técnico del organismo estadístico refleja el comportamiento de las distintas categorías que integran la canasta de medición, consolidando un acumulado de casi dos dígitos en lo que va del ejercicio anual.