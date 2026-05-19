INDEC: el costo de la construcción subió 3,1% en abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró una suba del 3,1% en abril respecto de marzo en el Gran Buenos Aires. Con este último resultado, el indicador consolidó un incremento interanual del 30,2%.

Según detalló el organismo oficial, la aceleración del índice estuvo vinculada de manera directa al aumento de la mano de obra, la actualización de las tarifas de servicios públicos y los ajustes de precios en insumos clave para el sector.

El capítulo de "Mano de obra" registró una suba mensual del 3,1%, empujado por el acuerdo salarial firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) el pasado 31 de marzo y homologado el 7 de abril.

Este ajuste incluyó nuevas escalas para el convenio colectivo y una asignación extraordinaria no remunerativa. La mano de obra asalariada subió un 2,6%; mientras que los subcontratos de mano de obra se incrementaron un 6%.

Por otra parte, el apartado de "Gastos generales" sintió el impacto de los nuevos cuadros tarifarios de luz aprobados por el ENRE para Edenor y Edesur, las actualizaciones de agua y cloacas autorizadas por la Secretaría de Obras Públicas, y los nuevos valores de ENARGAS para las conexiones de gas.

Rubro por rubro: qué fue lo que más aumentó

El informe del INDEC expuso una fuerte dispersión según los diferentes ítems de obra. Los trabajos de terminación y refacción domiciliaria quedaron al tope de los incrementos de abril: Yesería: (+5,6%), Pintura (+4,9%), Instalación eléctrica (+4,6%), carpintería de madera (+3,9%), Instalación sanitaria y contraincendios (+3,9%).

En el extremo opuesto, las variaciones más moderadas del mes se observaron en los rubros de Movimiento de tierra (+2,8%), Albañilería (+2,7%), Estructura (+2,7%) y Carpintería metálica (+2,4%).

De acuerdo con el registro oficial, el único rubro que mostró una retracción de precios durante abril fue "Ascensores", que marcó una baja del 0,9%.