Inflación: cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en abril

Los precios de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron en un promedio de 1,5% en el mes de abril en todo el país. Así lo detalló el Indec, al difundir este jueves su informe técnico sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se incrementó en un 2,6%.

El informe oficial indicó además que Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza de 13,5% en lo que va de 2026 y una suba interanual de 30,9% a nivel nacional. El IPC general, en tanto, acumula un alza de 32,4% en los últimos doce meses y de 12,3% en lo que va del año.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,6% en abril con respecto a marzo y 32,4% interanual. Acumularon un alza de 12,3% en el año. https://t.co/6OqZKRyQVV pic.twitter.com/PS9RAWS5HE — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 14, 2026

El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es uno de los rubros con mayor incidencia en el indicador. Su variación, además, tiene un fuerte impacto en la medición de las canastas básicas que marcan las líneas de pobreza e indigencia.

En términos regionales, el Noreste mostró la mayor variación regional en alimentos, con 2,4%. Patagonia y la región Pampeana registraron 1,8%; el Noroeste anotó 1,5%; el GBA tuvo 1,2%; y Cuyo presentó el menor incremento, con apenas 0,4%.

Junto con el documento técnico, el Indec publica un detalle de los principales artículos de la canasta alimentaria con los precios promedio relevados en el Gran Buenos Aires.

Según ese anexo, los que más aumentaron fueron los siguientes:

Cebolla: 12,9%.

Lechuga: 11,6%.

Batata: 10,1%.

Naranja: 9,5%.

Queso cremoso: 5,3%.

Leche fresca entera en sachet: 4,8%.

Filet de merluza fresco: 4,7%.

Hamburguesas congeladas: 4,1%.

Galletitas dulces envasadas sin relleno: 3,7%.

Azúcar: 3,1%.



Las cebollas aumentaron un 12,9% en el Gran Buenos Aires en el mes de abril.

Entre las verduras, la cebolla encabezó las subas del mes en el Gran Buenos Aires, con un aumento de 12,9%. El precio promedio alcanzó $1.131,36 por kilo. La lechuga avanzó 11,6% y llegó a $3.812,73, mientras que la batata subió 10,1% y alcanzó $1.827,89. La naranja también mostró un fuerte incremento mensual. El kilo pasó a costar $2.086,35 tras una suba de 9,5%. La papa aumentó 2,7% y llegó a $1.305,47.

En carnes hubo movimientos dispares. El asado bajó 1,5% y alcanzó un precio promedio de $17.512,90 por kilo. La nalga cayó 0,7% y el pollo entero retrocedió 0,9%, hasta $4.782,03 por kilo.

En cambio, la carne picada común subió 1,1% y llegó a $10.439,61. Las hamburguesas congeladas aumentaron 4,1% y alcanzaron $7.567,25 por paquete. También subieron el salchichón (+2,8%), las salchichas tipo Viena (+2,9%) y el salame (+1,8%).