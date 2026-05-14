Los 5 cortes de carne indispensables que brillan en el asado del fin de semana

Expertos de las carnicerías evidenciaron los cinco cortes fundamentales para este fin de semana. La selección busca equilibrar calidad y rendimiento para cuidar el presupuesto de los trabajadores.

La demanda en los mostradores de barrio se mantiene activa tras la difusión de alternativas rendidoras frente a la dinámica de precios actual. El asado de tira continúa liderando el ranking de preferencia de los comensales, consolidándose como el centro de la felicidad dominguera con los seres queridos.

El podio de los elegidos para el fuego

La versatilidad y la velocidad de cocción son factores determinantes en la elección actual:

Picaña (Tapa de cuadril): Ganó terreno por su facilidad para filetear; se puede preparar entera o en bifes gruesos para maximizar las porciones.

Entraña: Destacó por su rapidez; es un corte delgado que se resuelve en pocos minutos a fuego fuerte, ideal para el inicio del almuerzo.

Bife de chorizo: Se posicionó entre los favoritos de las carnes premium por su gran terneza, siendo la opción predilecta para recibir visitas.

Vacío: Destacó por su jugosidad característica; los parrilleros señalan que el secreto es una cocción lenta para lograr una capa de grasa crujiente.

Se recomienda usar sal parrillera antes de apoyar la carne y encender el carbón con antelación para lograr una brasa pareja. El reposo de cinco minutos tras retirar las piezas del calor resulta vital para impedir la pérdida de jugos sobre la tabla.

Expertos de las carnicerías bonaerenses evidenciaron los cinco cortes fundamentales para este fin de semana en Buenos Aires.

Referencia de precios

Las pizarras actuales marcan una brecha profunda entre las opciones exclusivas y las tradicionales:

Corte Precio por Kilo (promedio) Entraña $29.000 Colita de cuadril $24.049 Ojo de bife $23.200 Bife de chorizo $23.000 Vacío $22.388 Matambre $18.726 Asado de tira $18.617

Para cuidar el bolsillo, el asado carnicero aparece como la gran alternativa económica de la temporada. Aunque requiere limpieza previa de membranas, su bajo costo protege el salario mensual. Por su parte, la colita de cuadril acorraló a la inflación por ser una pieza magra que rinde hasta el último gramo, ideal para rellenar.