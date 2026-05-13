El corte de carne "olvidado" que es ideal para los días de frío: se consigue por $8.800
El consumo de este corte de carne tradicional creció con fuerza debido a la búsqueda de opciones económicas. Con los descuentos de Cuenta DNI, se consolidó como el aliado definitivo para estirar el presupuesto familiar en mayo.
La chiquizuela dejó de ser un corte secundario para transformarse en el protagonista de las carnicerías. Esta pieza corresponde a la rótula del animal y posee un alto valor nutricional.
Al contener restos de hueso blando, cartílago y tejido conectivo, ofrece una densidad de nutrientes que otras partes más costosas no alcanzan.
Chiquizuela: el secreto del colágeno en la cacerola
El furor por sus propiedades culinarias escaló en las redes sociales, donde cocineros populares enseñan a transformarlo en platos rendidores. La clave del éxito reside en su cocción:
Textura y sabor: su consistencia gelatinosa es ideal para el clásico puchero, guisos carreros y caldos concentrados.
Ahorro en ingredientes: el colágeno natural que desprende espesa las salsas sin necesidad de agregar aditivos o espesantes adicionales.
Rendimiento: una sola pieza permite alimentar a cinco personas si se combina con verduras de estación.
Demanda en alza: los pedidos se triplicaron en las últimas semanas debido al boca en boca entre los clientes.
Beneficios digitales para conseguir carne a bajo costo
La billetera digital del Banco Provincia posee un alivio directo para los hogares mediante su promoción de lunes a viernes en locales de cercanía.
El beneficio otorga un 20% de descuento con un tope de reintegro de $5.000 por semana. De esta manera, el valor real de la mercadería desciende:
Precio regular: promedia los $11.000 en establecimientos tradicionales.
Precio con descuento: el valor neto se reduce a $8.800 por kilo al abonar con la aplicación móvil.