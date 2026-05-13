El corte de carne "olvidado" que es ideal para los días de frío: se consigue por $8.800

La chiquizuela dejó de ser un corte secundario para transformarse en el protagonista de las carnicerías. Esta pieza corresponde a la rótula del animal y posee un alto valor nutricional.

Al contener restos de hueso blando, cartílago y tejido conectivo, ofrece una densidad de nutrientes que otras partes más costosas no alcanzan.

Chiquizuela: el secreto del colágeno en la cacerola





El furor por sus propiedades culinarias escaló en las redes sociales, donde cocineros populares enseñan a transformarlo en platos rendidores. La clave del éxito reside en su cocción:

Textura y sabor: su consistencia gelatinosa es ideal para el clásico puchero, guisos carreros y caldos concentrados.

Ahorro en ingredientes: el colágeno natural que desprende espesa las salsas sin necesidad de agregar aditivos o espesantes adicionales.

Rendimiento: una sola pieza permite alimentar a cinco personas si se combina con verduras de estación.

Demanda en alza: los pedidos se triplicaron en las últimas semanas debido al boca en boca entre los clientes.

E sta pieza corresponde a la rótula del animal y posee un alto valor nutricional.

Beneficios digitales para conseguir carne a bajo costo





La billetera digital del Banco Provincia posee un alivio directo para los hogares mediante su promoción de lunes a viernes en locales de cercanía.

El beneficio otorga un 20% de descuento con un tope de reintegro de $5.000 por semana. De esta manera, el valor real de la mercadería desciende: