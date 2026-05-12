Se consigue por $2.500 el kilo: el corte nutritivo y barato para milanesas, guisos o salteados

El precio de los cortes de carne más tradicionales son cada vez más difícil de costear, por lo que muchos consumidores buscan alternativas que permitan sostener una alimentación equilibrada sin afectar el bolsillo. En ese escenario, hay un corte que, si bien no suele ser protagonista en la mesa diaria, gana terreno por su bajo costo , su alto valor nutricional y su gran rendimiento en la cocina.

Se trata de una opción que permite preparar múltiples recetas con una misma compra, lo que la vuelve especialmente conveniente para familias o quienes buscan optimizar gastos.

Además, su versatilidad facilita su uso en distintas preparaciones, desde milanesas hasta guisos o salteados, adaptándose a distintos gustos y formas de cocción.

El hígado de vaca, una opción económica y rica en nutrientes

El corte en cuestión es el hígado de vaca, uno de los productos más accesibles dentro de las carnicerías argentinas. Aunque muchas veces queda relegado frente a otras opciones, su perfil nutricional lo convierte en un alimento de gran valor.

El hígado tiene un alto aporte de vitaminas y minerales esenciales, lo que lo convierte en una alternativa completa para la dieta diaria.

El hígado se caracteriza por su alto contenido de hierro, vitaminas del grupo B y proteínas de calidad. Por este motivo, suele ser recomendado para prevenir la anemia y aportar energía al organismo. Su consumo regular puede contribuir a una alimentación más equilibrada, especialmente en dietas que requieren reforzar estos nutrientes.

En cuanto a su preparación, se trata de un corte que requiere una cocción breve para evitar que se endurezca. Una de las formas más tradicionales de cocinarlo es a la plancha, acompañado con cebolla salteada, una combinación que ayuda a suavizar su sabor intenso.

Algunas ideas para incorporarlo en la cocina diaria incluyen:

Milanesas de hígado, rebozadas y cocidas al horno o fritas

Salteado con verduras como cebolla, morrón y zanahoria

Guisos o estofados, combinados con papas y legumbres

Preparaciones al horno con especias y hierbas para suavizar su sabor

Picado y mezclado con otras carnes para rellenos o hamburguesas





¿Cómo conseguir hígado con descuento?

Actualmente, el precio promedio del kilo de hígado ronda los $3.200 en carnicerías de barrio y supermercados. Sin embargo, existen promociones que permiten reducir significativamente ese valor.

Una de ellas es la que ofrece la billetera virtual Cuenta DNI, que tiene un descuento del 20% en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. Con este beneficio, el costo final puede bajar a aproximadamente $2.500 por kilo.

El reintegro se aplica de lunes a viernes y tiene un tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con consumos de hasta $60.000. Para acceder al descuento, es necesario abonar mediante QR o Clave DNI utilizando dinero en cuenta.



