El corte de carne poco elegido que es un "comodín" en las comidas: ¿Cómo conseguirlo a $10.800?

En las góndolas de carnicerías y supermercados, los cortes de carne más populares suelen concentrar la mayor atención de los consumidores. Sin embargo, existen alternativas menos elegidas que combinan buen rendimiento, sabor y un precio más conveniente.

Esta pieza en particular suele pasar desapercibida frente a clásicos como el roast beef o la nalga. Aun así, quienes la incorporan a sus recetas destacan una característica fundamental: responde de manera muy favorable a las cocciones prolongadas, logrando una textura tierna y jugosa.

Cuál es el corte de carne versátil para la cocina

Se trata de la tortuguita, un corte que presenta fibras firmes que, lejos de ser una desventaja, se convierten en un punto a favor cuando se cocina de manera adecuada. A fuego lento, la carne absorbe los sabores de los ingredientes con los que se combina, mantiene sus jugos y adquiere una textura suave.

Por estas características, resulta especialmente recomendable para recetas que requieren cocción prolongada, donde el calor bajo y sostenido permite que el corte se ablande progresivamente.

La tortuguita es una alternativa económica, versátil y rendidora para sumar a las comidas diarias.

Cómo cocinarla para que quede bien tierna

El secreto para aprovechar al máximo este corte está en la técnica y el tiempo de cocción. Para obtener un buen resultado, se recomienda:

Sellar la carne en una olla con un poco de aceite hasta dorarla bien por fuera.

Incorporar verduras como cebolla, zanahoria y ajo para sumar sabor.

Agregar líquidos como caldo, vino o salsa de tomate.

Cocinar a fuego bajo entre una hora y media y dos horas.





Este proceso permite que la carne se cocine de manera uniforme, absorba los sabores y alcance una textura más blanda.

Entre las preparaciones más habituales en las que puede utilizarse este corte se destacan:

Guisos tradicionales

Estofados con verduras

Carne al vino

Preparaciones desmechadas para acompañar con puré o arroz





¿Cómo conseguir tortuguita con descuento?

Actualmente, el precio promedio del kilo de tortuguita ronda los $13.500 en carnicerías de barrio y en grandes cadenas de supermercados. Sin embargo, existen promociones que permiten reducir significativamente ese valor.

Una de las opciones disponibles es a través de la billetera virtual Cuenta DNI, que ofrece un 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

Este beneficio se encuentra vigente de lunes a viernes y forma parte de una unificación con el programa de "Comercios de cercanía". Gracias a esta promoción, el precio del kilo puede descender hasta aproximadamente $10.800.

El reintegro cuenta con un tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con compras por $60.000. Además, es importante tener en cuenta que el descuento se aplica únicamente a pagos realizados con dinero en cuenta mediante QR o Clave DNI.



