Blanquette de ternera, el plato francés económico que se prepara con falda y queda "un manjar"

Llega el otoño y las ganas de un plato "calentito" dispararon las búsquedas de fórmulas reconfortantes. La Blanquette de ternera es un tesoro de la cocina francesa que destaca por su suavidad y su salsa blanca cremosa.

Para que la cuenta final no sea un obstáculo, el secreto radica en la elección de la proteína. Este estofado, que originalmente utiliza piezas de alto valor, se adapta perfectamente a la falda de ternera, una opción mucho más accesible para el presupuesto familiar.

El ahorro que permite enfrentar la inflación

En este tramo de mayo, el precio de la falda oscila entre los $14.990 y los $22.500 por kilo. Sin embargo, la billetera digital del Banco Provincia ofrece un alivio real con su descuento del 20% en carnicerías de barrio.

Aplicando este beneficio hoy mismo, los cálculos reflejan una devolución significativa para el consumidor:

El ahorro se ubica entre los $2.998 y los $4.500 por kilogramo.

El precio final neto queda en el rango de los $11.992 y los $18.000, según la variedad de falda seleccionada.

Para asegurar el reintegro, es fundamental utilizar las funciones "Pagar QR" o "Clave DNI". El tope de ahorro es de $5.000 por semana, permitiendo adquirir todos los insumos del plato y mantener un margen para otras compras del hogar.

En este tramo de mayo, el precio de la falda oscila entre los $14.990 y los $22.500 por kilo.

Ingredientes para 4 personas

Para elaborar este estofado que se consolida como el protagonista del almuerzo otoñal, es necesario contar con:

800 g de falda de ternera en trozos.

2 puerros , 4 zanahorias , apio, laurel y perejil fresco.

Para la salsa: 60 g de manteca, 2 cdas de harina, 2 yemas de huevo y 250 ml de crema de leche.

Acompañamiento: Arroz blanco (preferentemente de grano largo).

Paso a paso: una preparación sencilla y efectiva

La elaboración requiere poco más de una hora, garantizando una carne tierna con una textura delicada. El procedimiento es el siguiente:

Cocción de base: Sofreír el puerro y la zanahoria. Incorporar la carne y sellar brevemente. Cubrir con agua, añadir las hierbas y cocinar a fuego suave durante 50 minutos con la olla tapada. Elaboración de la salsa: En un recipiente aparte, derretir la manteca con la harina. Incorporar el caldo de la cocción anterior junto con las verduras y cocinar 5 minutos a fuego mínimo. Finalización cremosa: Mezclar la crema con las yemas. Añadir un poco de la salsa caliente para igualar temperaturas e incorporar la mezcla a la olla principal. Servido: Añadir la carne a la salsa, ajustar condimentos y servir inmediatamente con perejil fresco picado.

Esta propuesta permite disfrutar de un sabor internacional cuidando el presupuesto. Es un plato sofisticado elaborado con insumos de barrio, ideal para compartir en familia mientras descienden las temperaturas.