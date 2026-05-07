Se puede comprar a $3.300 el kilo: Un el sabroso corte para parrilla, churrascos y guisos

Dentro de la gran variedad de cortes de carne que existen, hay una pieza que se destaca por su precio competitivo (por debajo de los $4.000 el kilo) y por su capacidad de adaptarse a múltiples recetas.

Se trata de una alternativa que resulta ideal para comidas de cocción lenta, como guisos o estofados, pero que también puede aprovecharse en preparaciones más rápidas, como churrascos a la plancha o incluso en la parrilla.

Cuál es el corte de carne de cerdo versátil para cualquier receta

Se trata de la chuleta de paleta de cerdo, un corte que se destaca por su terneza y por el equilibrio entre carne y grasa. Esta combinación permite que, al cocinarla, conserve su jugosidad sin volverse pesada, lo que la hace adecuada tanto para la parrilla como para cocciones prolongadas como guisos y estofados.

Este corte proviene de la parte delantera del animal, cerca del hombro, una zona que aporta una firmeza particular a la carne. Gracias a esta característica, responde bien a distintos métodos de cocción y permite que los sabores se integren de manera uniforme.

En preparaciones a fuego lento, por ejemplo, la carne tiende a deshacerse con facilidad, lo que la vuelve ideal para recetas de carne desmechada.

Este corte de carne de cerdo es una opción económica y versátil que se adapta a varias recetas.

Asimismo, su textura favorece la absorción de condimentos y salsas, lo que potencia el sabor final de cada plato. Esto la convierte en una opción práctica tanto para comidas elaboradas como para platos más simples, como sándwiches, acompañamientos con puré o arroz, o incluso preparaciones al disco.

¿Cómo conseguir chuleta de paleta de cerdo con descuento?

En la actualidad, el precio promedio del kilo de chuleta de paleta de cerdo ronda los $4.800 en carnicerías de barrio y supermercados. Sin embargo, existen alternativas para adquirirla a un costo considerablemente menor.

Una de las opciones disponibles es a través de la billetera digital Cuenta DNI, que ofrece un 30% de descuento todos los jueves de mayo en supermercados Coto, sin tope de reintegro.

Gracias a esta promoción, el precio final puede descender hasta aproximadamente $3.360 por kilo.



