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Miércoles, 6 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
IMPERDIBLE

El corte de carne ideal para guisos y estofados: se consigue a menos de $6.300

Se trata de una pieza que destaca en las preparaciones largas, tanto en cacerola como al horno.

SGorostiaga

Los aumentos que sufrieron los cortes de carne y la baja de consumo en los hogares obligan a los argentinos a optar por otros cortes más económicos que les permitan ahorrar dinero sin resignar sabor.

Una de las opciones es el osobuco, ideal para cocciones largas y con un precio que ronda entre los $7.000 y los $8.000 por kilo, dependiendo del lugar donde se compre.

Además, puede conseguirse a unos $6.230 si se aprovecha el descuento que ofrece la billetera virtual Cuenta DNI, que consiste en un 20% de reintegro de lunes a viernes con un tope semanal de $5.000.

Las características principales del osobuco

Este corte se encuentra ubicado en la parte inferior de la pata del animal y destaca por contar con una gran cantidad de colágeno.

Es ideal para fortalecer las articulaciones y mejorar la salud de la piel. Aporta una gran cantidad de hierro, zinc, vitaminas B6 y B12 y grasas saludables como Omega 3.

El osobuco es ideal para las preparaciones largas.
El osobuco es ideal para las preparaciones largas.

Es perfecto para prepararlo en estofados y cocciones largas, ya que la pieza obtiene más terneza. Incluso, el caldo que se genera en los estofados puede ser beneficioso para la flora intestinal.

El osobuco puede conseguirse en rodajas gruesas de entre 2 y 3 centímetros, aunque en los últimos años también se optó por preparar la pieza entera y presentarla de esa forma.

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