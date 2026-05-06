Para la parrilla o el horno: el clásico que bajó de precio y recuperó protagonismo

El asado sigue siendo una de las comidas favoritas de los argentinos, especialmente durante los fines de semana y encuentros familiares.

En ese contexto, algunos cortes tradicionales comenzaron a recuperar protagonismo gracias a precios más accesibles y a su enorme rendimiento en la cocina.

Dentro de las opciones más buscadas aparece una pieza vacuna ideal tanto para la parrilla como para el horno, capaz de combinar sabor, textura y múltiples recetas.

Su sabor intenso y las múltiples formas de preparación lo mantienen entre los favoritos de los argentinos.

¿Cuál es el corte tradicional que se distingue por su sabor y versatilidad?

El matambre vacuno es uno de los cortes más tradicionales de la gastronomía argentina. Se obtiene de la parte ubicada entre el cuero y las costillas de la vaca, y se caracteriza por ser fino, sabroso y muy versátil para distintos tipos de cocción.

Entre sus principales virtudes se destaca la posibilidad de prepararlo a la parrilla, al horno, a la pizza, relleno o incluso hervido. Además, absorbe muy bien los condimentos y marinadas, lo que permite obtener sabores intensos y diferentes versiones según cada receta.

A diferencia del matambrito de cerdo, el vacuno suele tener una textura más firme y un sabor más intenso. El de cerdo, en cambio, es más tierno y jugoso debido a su mayor contenido graso, además de cocinarse generalmente en menos tiempo.

Mientras el vacuno es elegido para preparaciones tradicionales y abundantes, el porcino suele utilizarse para recetas rápidas o más suaves.

Versátil, rendidor y sabroso: una opción ideal para múltiples recetas familiares.

¿Cómo aprovechar los descuentos vigentes para comprar este corte?

Cuenta DNI es la billetera digital de Banco Provincia que permite acceder a promociones y descuentos en distintos comercios adheridos. Durante mayo de 2026 ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes en carnicerías, granjas y pescaderías participantes, convirtiéndose en un gran incentivo para quienes buscan ahorrar en compras familiares.

Si el matambre vacuno tiene un valor de $14.000, al aplicar la promoción y el reintegro, el costo final quedará en aproximadamente $11.200, siempre respetando el tope semanal de devolución establecido por la promoción.

Cabe destacar que el beneficio aplica únicamente para compras realizadas mediante la aplicación Cuenta DNI utilizando las funciones "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de Pago", "Clave DNI" en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios adheridos.

Cómo obtener reintegros en compras de cortes vacunos

El reintegro tiene un tope unificado de $5.000 por semana y por persona, se acredita dentro de los primeros 10 días hábiles y no aplica para pagos realizados con tarjetas Visa o Mastercard, transferencias ni códigos QR de otras billeteras digitales como Mercado Pago.

Además, algunos supermercados y comercios de cercanía también incluyen cortes de carne dentro de sus promociones especiales con Cuenta DNI, algo que funciona como otro incentivo importante para quienes buscan combinar descuentos y ahorrar aún más en las compras del hogar.

Las promociones bancarias permiten ahorrar en compras de carne durante mayo.

Tips de cocción en parrilla y horno

Para la parrilla

Cocinar a fuego medio para evitar que se seque rápidamente.

Colocar primero el lado de la grasa hacia abajo para conservar jugosidad.

Utilizar marinadas con ajo, perejil y limón para potenciar el sabor.

Dar vuelta solo una vez para lograr mejor textura.

Acompañar con chimichurri o salsa criolla.

Tips para el horno

Cocinar tapado con papel aluminio durante gran parte de la cocción.

Agregar caldo o vino para conservar humedad.

Hornear lentamente para que quede más tierno.

Gratinar los últimos minutos para lograr una capa crocante.

Incorporar queso y salsa de tomate para una versión "a la pizza".

Los condimentos y marinadas potencian el sabor y mejoran la textura durante la cocción.

Recetas en las que se puede usar el matambre vacuno

Matambre a la pizza

Matambre relleno

Matambre arrollado

Matambre tiernizado al horno

Matambre a la parrilla

Matambre a la leche

Sándwiches de matambre frío

Matambre con papas y verduras

Matambre al verdeo

Matambre braseado al vino