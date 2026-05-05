El delicioso corte de carne ideal para milanesas que se consigue a $6.000

En el vasto mundo de la carne, comienza a destacarse un corte de cerdo por su relación entre calidad y costo. Con un valor que puede rondar los $6.000 el kilo gracias a descuentos, se posiciona como una alternativa accesible para el consumo cotidiano.

Se trata de una pieza poco popular, pero que ofrece múltiples posibilidades en la cocina. Su textura firme, bajo contenido graso y sabor suave permiten utilizarla en distintas preparaciones sin perder rendimiento. Desde milanesas hasta platos más elaborados, este corte se adapta con facilidad y permite optimizar el presupuesto familiar.

¿Cuál es el corte de carne de cerdo económico y versátil?

El corte en cuestión es el cuadril de cerdo, que se obtiene de la parte trasera del animal y presenta características similares al cuadril vacuno. Se trata de una carne magra, compacta y prácticamente sin nervios, lo que facilita su manipulación y cocción.

Puede adquirirse entero o ya cortado en bifes, según el uso que se le quiera dar. Su estructura permite lograr cortes prolijos, ideales para empanar o cocinar de forma rápida.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Buena textura para milanesas o preparaciones a la plancha

Ideal para reducir el consumo de grasa en la dieta

Menor precio en comparación con otros cortes de cerdo como bondiola o carré

Cocción uniforme, que evita que la carne se reseque

Sabor suave, que combina bien con distintos condimentos y marinados

El cuadril de cerdo es un corte magro y tierno que puede utilizarse en milanesas, guisados o incluso para recetas al horno.

¿Cómo conseguir cuadril de cerdo con descuento?

Actualmente, el precio promedio del kilo de cuadril de cerdo ronda los $8.700 en carnicerías de barrio y supermercados. Sin embargo, existen promociones que permiten adquirirlo a un valor significativamente menor.

Una de las opciones disponibles es a través de la billetera digital Cuenta DNI, que ofrece un 30% de descuento todos los jueves de mayo en supermercados Coto, sin tope de reintegro.

Gracias a este beneficio, el precio final puede descender hasta aproximadamente $6.090 por kilo, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas del mercado actual.



