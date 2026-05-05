Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 5 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
MUY RICO

El delicioso corte de carne ideal para milanesas que se consigue a $6.000

Se trata de una alternativa económica, rendidora y versátil que gana terreno en la cocina diaria por su precio accesible y facilidad de preparación.

LBarrios

En el vasto mundo de la carne, comienza a destacarse un corte de cerdo por su relación entre calidad y costo. Con un valor que puede rondar los $6.000 el kilo gracias a descuentos, se posiciona como una alternativa accesible para el consumo cotidiano.

Se trata de una pieza poco popular, pero que ofrece múltiples posibilidades en la cocina. Su textura firme, bajo contenido graso y sabor suave permiten utilizarla en distintas preparaciones sin perder rendimiento. Desde milanesas hasta platos más elaborados, este corte se adapta con facilidad y permite optimizar el presupuesto familiar.

¿Cuál es el corte de carne de cerdo económico y versátil?

El corte en cuestión es el cuadril de cerdo, que se obtiene de la parte trasera del animal y presenta características similares al cuadril vacuno. Se trata de una carne magra, compacta y prácticamente sin nervios, lo que facilita su manipulación y cocción.

Puede adquirirse entero o ya cortado en bifes, según el uso que se le quiera dar. Su estructura permite lograr cortes prolijos, ideales para empanar o cocinar de forma rápida.

Entre sus principales ventajas se destacan:

  • Buena textura para milanesas o preparaciones a la plancha
  • Ideal para reducir el consumo de grasa en la dieta
  • Menor precio en comparación con otros cortes de cerdo como bondiola o carré
  • Cocción uniforme, que evita que la carne se reseque
  • Sabor suave, que combina bien con distintos condimentos y marinados
El cuadril de cerdo es un corte magro y tierno que puede utilizarse en milanesas, guisados o incluso para recetas al horno.
El cuadril de cerdo es un corte magro y tierno que puede utilizarse en milanesas, guisados o incluso para recetas al horno.

¿Cómo conseguir cuadril de cerdo con descuento?

Actualmente, el precio promedio del kilo de cuadril de cerdo ronda los $8.700 en carnicerías de barrio y supermercados. Sin embargo, existen promociones que permiten adquirirlo a un valor significativamente menor.

Una de las opciones disponibles es a través de la billetera digital Cuenta DNI, que ofrece un 30% de descuento todos los jueves de mayo en supermercados Coto, sin tope de reintegro.

Gracias a este beneficio, el precio final puede descender hasta aproximadamente $6.090 por kilo, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas del mercado actual.


Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin
Noticias

"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Carne