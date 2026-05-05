El delicioso corte de carne ideal para milanesas que se consigue a $6.000
Se trata de una alternativa económica, rendidora y versátil que gana terreno en la cocina diaria por su precio accesible y facilidad de preparación.
En el vasto mundo de la carne, comienza a destacarse un corte de cerdo por su relación entre calidad y costo. Con un valor que puede rondar los $6.000 el kilo gracias a descuentos, se posiciona como una alternativa accesible para el consumo cotidiano.
Se trata de una pieza poco popular, pero que ofrece múltiples posibilidades en la cocina. Su textura firme, bajo contenido graso y sabor suave permiten utilizarla en distintas preparaciones sin perder rendimiento. Desde milanesas hasta platos más elaborados, este corte se adapta con facilidad y permite optimizar el presupuesto familiar.
¿Cuál es el corte de carne de cerdo económico y versátil?
El corte en cuestión es el cuadril de cerdo, que se obtiene de la parte trasera del animal y presenta características similares al cuadril vacuno. Se trata de una carne magra, compacta y prácticamente sin nervios, lo que facilita su manipulación y cocción.
Puede adquirirse entero o ya cortado en bifes, según el uso que se le quiera dar. Su estructura permite lograr cortes prolijos, ideales para empanar o cocinar de forma rápida.
Entre sus principales ventajas se destacan:
- Buena textura para milanesas o preparaciones a la plancha
- Ideal para reducir el consumo de grasa en la dieta
- Menor precio en comparación con otros cortes de cerdo como bondiola o carré
- Cocción uniforme, que evita que la carne se reseque
- Sabor suave, que combina bien con distintos condimentos y marinados
¿Cómo conseguir cuadril de cerdo con descuento?
Actualmente, el precio promedio del kilo de cuadril de cerdo ronda los $8.700 en carnicerías de barrio y supermercados. Sin embargo, existen promociones que permiten adquirirlo a un valor significativamente menor.
Una de las opciones disponibles es a través de la billetera digital Cuenta DNI, que ofrece un 30% de descuento todos los jueves de mayo en supermercados Coto, sin tope de reintegro.
Gracias a este beneficio, el precio final puede descender hasta aproximadamente $6.090 por kilo, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas del mercado actual.