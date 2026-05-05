El truco clave para ahorrar $5.000 por semana en la carnicería y ganarle al precio del lomo

Frente a un mercado donde el kilo de lomo ya toca los $44.000 en carnicerías premium, la billetera virtual Cuenta DNI lanzó un plan de contingencia. El beneficio permite mitigar el impacto de la inflación en el mostrador durante todo el mes de mayo.

Dicho alivio consiste en un 20% de descuento disponible en carnicerías, granjas y pescaderías de cercanía que se encuentren adheridas a la promoción. El ahorro rige de lunes a viernes, facilitando la planificación de las compras semanales.

La clave para maximizar este recurso reside en el tope de devolución. El Banco Provincia estableció un límite de $5.000 por semana y por persona, lo que representa un oxígeno vital para el presupuesto de los trabajadores bonaerenses.

Cómo alcanzar el ahorro máximo

Para obtener la devolución total de $5.000, el usuario debe realizar un consumo de $25.000 en una sola operación o en varias dentro de la misma semana. De esta manera, el costo real de los productos básicos se reduce de forma considerable.

Si aplicamos este beneficio a los precios actuales del mercado de carnes en mayo de 2026, el escenario queda configurado de la siguiente manera:

Lomo Estándar: Con un valor de $25.000 , el cliente paga efectivamente $20.000 tras el reintegro total del tope.

Lomo de Cercanía: En piezas de $27.700 , el costo final neto se ubica en $22.700 , aprovechando los $5.000 de devolución máxima.

Lomo Premium: Ante cortes de $44.000, el descuento sigue siendo de $5.000, dejando el ticket final en $39.000.

Te contamos como podes ahorrar en la compra semanal con Cuenta DNI.

Requisitos y plazos del beneficio

Para asegurar el descuento, la transacción debe realizarse exclusivamente a través de la aplicación mediante QR o Clave DNI. El reintegro se acredita de manera automática en la cuenta del titular dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.

Dicha mecánica fomenta la recompra de otros alimentos de la canasta básica, como el pollo (promedio $4.800) o el cerdo (solomillo a $12.000). Las promociones continuarán vigentes durante todo el invierno para frenar la caída del consumo en los barrios.

Recordá verificar siempre que el local esté adherido antes de abonar para no perder el beneficio semanal. Con esta estrategia, es posible estirar el presupuesto y mantener la proteína en la mesa familiar a pesar de la dispersión de precios.