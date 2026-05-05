Se consigue a $10.600 el kilo: El corte perfecto para los mejores guisos y estofados

En tiempos donde el precio de la carne obliga a buscar alternativas más accesibles, existe un corte que combina sabor, rendimiento y versatilidad en la cocina diaria. Con la proporción justa de grasa y una textura que se adapta a distintas preparaciones, se posiciona como una opción confiable para quienes buscan platos abundantes sin resignar calidad.

Ideal para guisos, estofados o cocciones largas, este corte permite obtener preparaciones jugosas y con buen sabor. Su composición hace que, al cocinarse correctamente, se vuelva tierno y absorba los condimentos, logrando platos intensos y reconfortantes, especialmente en épocas de bajas temperaturas.

El corte de carne sabroso para guisos y estofados

El protagonista es el Roast beef, un corte clásico que se obtiene de la parte delantera del animal, específicamente del cuello y parte del lomo alto. Esta zona está compuesta por músculos que tienen un uso constante, lo que aporta un sabor más intenso, aunque también requiere cocciones adecuadas para lograr una textura tierna.

El roast beef se caracteriza por sus fibras largas y una cantidad moderada de grasa, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para la plancha como para el horno o preparaciones en olla. Cuando se cocina a fuego lento o con técnicas como el braseado, logra una consistencia jugosa y muy sabrosa.

El roast beef es un corte de carne muy versátil que se puede preparar en varias recetas.

Su versatilidad lo hace útil en una amplia variedad de recetas. Puede utilizarse en asados al horno, guisos tradicionales, estofados con verduras o incluso como carne para empanadas y pastas rellenas. También es común encontrarlo en preparaciones como el roast beef en cacerola con papas o en versiones más modernas, acompañado de salsas intensas.

¿Cómo conseguir roast beef con descuento?

Actualmente, el precio promedio del kilo de roast beef ronda los $13.300 en carnicerías de barrio y grandes supermercados. Sin embargo, existe la posibilidad de adquirirlo a un valor más bajo mediante promociones específicas.

Una de las opciones más utilizadas es la billetera virtual Cuenta DNI, que ofrece un descuento del 20% en carnicerías adheridas. Gracias a este beneficio, el kilo de este corte puede conseguirse por aproximadamente $10.600.

El descuento forma parte de una promoción unificada que incluye carnicerías, granjas y pescaderías dentro de los comercios de cercanía. La oferta es válida de lunes a viernes y cuenta con un tope de reintegro semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con un gasto de $60.000.

Para acceder al beneficio, es necesario abonar mediante la aplicación utilizando QR o Clave DNI, con dinero disponible en cuenta. No se aplica a pagos realizados con tarjetas ni a través de otras billeteras digitales. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.



