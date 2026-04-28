Se consigue a $3.300 el kilo: el corte que es "tendencia" para guisos o estofados

En los últimos meses, un corte de carne distinto empezó a destacarse en cocinas hogareñas y recetas de invierno por su capacidad de adaptarse a múltiples preparaciones, con resultados sabrosos y rendidores.

Se trata de un corte que, aunque diferente a los tradicionales, puede utilizarse de manera muy similar. Su textura tierna y su facilidad para absorber sabores lo convierten en una elección adecuada para platos que requieren tiempo y cocción lenta, como guisos, estofados o recetas al horno.

El corte de carne de cerdo que es tendencia y puede utilizarse en múltiples recetas

El corte en cuestión es la paleta de cerdo, una pieza que se destaca por su relación precio-sabor. Al tratarse de un músculo con bastante movimiento, contiene una buena cantidad de tejido conectivo (colágeno) y grasa entreverada, lo que la vuelve especialmente apta para cocciones prolongadas.

La paleta de cerdo se destaca por su equilibrio entre carne y grasa, lo que la convierten en una pieza apta para cocciones prolongadas.

Durante la cocción, esta combinación permite que la carne conserve su jugosidad sin resultar pesada. Por eso, se adapta tanto a la parrilla como a preparaciones más largas, como guisos, estofados o platos al horno.

Algunas ideas para preparar paleta de cerdo:

El "Pulled Pork" (Cerdo desmenuzado)

Gracias a su contenido de grasa, la paleta no se seca después de horas de calor.

Cómo se hace: Se cocina a fuego muy bajo (al horno o en una olla de barro) durante 4 a 6 horas con condimentos y un poco de líquido (cerveza, caldo o barbacoa).

Resultado: La carne se desarma sola con un tenedor. Es ideal para sándwiches generosos, tacos o incluso para rellenar empanadas.

Gracias a su contenido de grasa, la paleta no se seca después de horas de calor. Cómo se hace: Se cocina a fuego muy bajo (al horno o en una olla de barro) durante 4 a 6 horas con condimentos y un poco de líquido (cerveza, caldo o barbacoa). Resultado: La carne se desarma sola con un tenedor. Es ideal para sándwiches generosos, tacos o incluso para rellenar empanadas. Guisos y estofados

La paleta, tanto de vaca como de cerdo, es una gran aliada para este tipo de platos.

Uso ideal: locros, guisos de lentejas o salsas para pastas.

Ventaja: al liberar sus jugos y colágeno, espesa las preparaciones de forma natural.

La paleta, tanto de vaca como de cerdo, es una gran aliada para este tipo de platos. Uso ideal: locros, guisos de lentejas o salsas para pastas. Ventaja: al liberar sus jugos y colágeno, espesa las preparaciones de forma natural. Al horno

Cocinada entera y bien condimentada, logra un resultado similar al de otros cortes más costosos como la bondiola.

Tip: envolver en papel aluminio o cocinar en bolsa de horno con vegetales y un toque de vino blanco para conservar la humedad.

Cocinada entera y bien condimentada, logra un resultado similar al de otros cortes más costosos como la bondiola. Tip: envolver en papel aluminio o cocinar en bolsa de horno con vegetales y un toque de vino blanco para conservar la humedad. Churrasquitos de paleta

Cortada en bifes finos, sirve para comidas rápidas.

Cómo prepararlos: marinarlos previamente con limón, ajo y perejil o mostaza.

Cocción: a la plancha o parrilla.

Cortada en bifes finos, sirve para comidas rápidas. Cómo prepararlos: marinarlos previamente con limón, ajo y perejil o mostaza. Cocción: a la plancha o parrilla. Milanesas de cerdo

Una alternativa económica frente a cortes vacunos tradicionales.

Por qué elegirla: absorbe bien los condimentos y logra una textura crocante al cocinarse.

Aunque es ideal para guisos y estofados, la paleta de cerdo también puede cortarse en "churrasquitos" y rendir para varias recetas.

Cómo conseguirla al mejor precio

Actualmente, el kilo de paleta de cerdo puede encontrarse en oferta a unos $4800 con hueso en supermercados Coto, mientras que en carnicerías de barrio suele ubicarse entre los $5000 y $6000.

Sin embargo, existe la posibilidad de obtenerla a un valor mucho menor. A través de la billetera digital Cuenta DNI, se aplica un 30% de descuento todos los jueves de abril en los supermercados de la cadena mencionada, sin tope de reintegro. De esta manera, el precio final puede descender hasta los $3.300 por kilo.

Para acceder al beneficio, es necesario pagar con tecnología NFC mediante una tarjeta Visa Débito vinculada a la aplicación, una función disponible en dispositivos Android. El último jueves para aprovechar esta promoción es el 30 de abril.



