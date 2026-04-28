Se consigue a $3.300 el kilo: el corte que es "tendencia" para guisos o estofados
Hay un corte de cerdo que está ganando popularidad por su sabor, versatilidad y precio accesible. Además, tiene la ventaja de que permite preparar platos rendidores durante la época fría.
En los últimos meses, un corte de carne distinto empezó a destacarse en cocinas hogareñas y recetas de invierno por su capacidad de adaptarse a múltiples preparaciones, con resultados sabrosos y rendidores.
Se trata de un corte que, aunque diferente a los tradicionales, puede utilizarse de manera muy similar. Su textura tierna y su facilidad para absorber sabores lo convierten en una elección adecuada para platos que requieren tiempo y cocción lenta, como guisos, estofados o recetas al horno.
El corte de carne de cerdo que es tendencia y puede utilizarse en múltiples recetas
El corte en cuestión es la paleta de cerdo, una pieza que se destaca por su relación precio-sabor. Al tratarse de un músculo con bastante movimiento, contiene una buena cantidad de tejido conectivo (colágeno) y grasa entreverada, lo que la vuelve especialmente apta para cocciones prolongadas.
Durante la cocción, esta combinación permite que la carne conserve su jugosidad sin resultar pesada. Por eso, se adapta tanto a la parrilla como a preparaciones más largas, como guisos, estofados o platos al horno.
Algunas ideas para preparar paleta de cerdo:
-
El "Pulled Pork" (Cerdo desmenuzado)
Gracias a su contenido de grasa, la paleta no se seca después de horas de calor.
Cómo se hace: Se cocina a fuego muy bajo (al horno o en una olla de barro) durante 4 a 6 horas con condimentos y un poco de líquido (cerveza, caldo o barbacoa).
Resultado: La carne se desarma sola con un tenedor. Es ideal para sándwiches generosos, tacos o incluso para rellenar empanadas.
-
Guisos y estofados
La paleta, tanto de vaca como de cerdo, es una gran aliada para este tipo de platos.
Uso ideal: locros, guisos de lentejas o salsas para pastas.
Ventaja: al liberar sus jugos y colágeno, espesa las preparaciones de forma natural.
-
Al horno
Cocinada entera y bien condimentada, logra un resultado similar al de otros cortes más costosos como la bondiola.
Tip: envolver en papel aluminio o cocinar en bolsa de horno con vegetales y un toque de vino blanco para conservar la humedad.
-
Churrasquitos de paleta
Cortada en bifes finos, sirve para comidas rápidas.
Cómo prepararlos: marinarlos previamente con limón, ajo y perejil o mostaza.
Cocción: a la plancha o parrilla.
-
Milanesas de cerdo
Una alternativa económica frente a cortes vacunos tradicionales.
Por qué elegirla: absorbe bien los condimentos y logra una textura crocante al cocinarse.
Cómo conseguirla al mejor precio
Actualmente, el kilo de paleta de cerdo puede encontrarse en oferta a unos $4800 con hueso en supermercados Coto, mientras que en carnicerías de barrio suele ubicarse entre los $5000 y $6000.
Sin embargo, existe la posibilidad de obtenerla a un valor mucho menor. A través de la billetera digital Cuenta DNI, se aplica un 30% de descuento todos los jueves de abril en los supermercados de la cadena mencionada, sin tope de reintegro. De esta manera, el precio final puede descender hasta los $3.300 por kilo.
Para acceder al beneficio, es necesario pagar con tecnología NFC mediante una tarjeta Visa Débito vinculada a la aplicación, una función disponible en dispositivos Android. El último jueves para aprovechar esta promoción es el 30 de abril.