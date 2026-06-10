El corte de cerdo rico y barato que es ideal para preparar milanesas, guisos y estofados

Cada vez más personas buscan alternativas rendidoras y versátiles a la hora de cocinar en casa, y hay un corte de carne de cerdo que empezó a ganar protagonismo por su capacidad de adaptarse a múltiples preparaciones sin perder sabor ni textura.

Se trata de una opción que permite resolver desde platos rápidos hasta recetas más elaboradas, con resultados jugosos y tiernos. Ya sea para milanesas, guisos, estofados, empanadas o incluso preparaciones al horno y a la parrilla, este corte se destaca por su practicidad y rendimiento.

Cuál es el corte de carne de cerdo que gana popularidad

Se trata de la cuadrada de cerdo, un corte que proviene de la parte alta del lomo, cerca de las costillas. Se caracteriza por tener un equilibrio ideal entre carne magra y una fina capa de grasa, lo que le aporta jugosidad sin resultar pesado.

Gracias a esta composición, es una pieza que funciona muy bien tanto en cocciones rápidas como en preparaciones de larga duración. Puede cocinarse a la plancha, al horno, a la parrilla o en guisos, manteniendo siempre una buena textura y sabor.

La cuadrada de cerdo es un corte magro, con la cantidad de grasa justa, que se adapta a distintas recetas como milanesas, estofados, milanesas y rellenos.

Ideas de recetas para aprovechar la cuadrada de cerdo

Una de las opciones más elegidas es cortarla en fetas finas para hacer milanesas tiernas y sabrosas. También se puede utilizar en cubos para guisos o estofados, donde absorbe muy bien los sabores de la cocción.

Otra alternativa es cocinarla entera al horno con vegetales, logrando un plato principal completo y rendidor. Incluso es ideal para preparaciones desmenuzadas, como el pulled pork, perfecto para sándwiches o tacos.

Además, puede picarse para rellenos de empanadas o salteados, lo que amplía aún más sus posibilidades en la cocina diaria.

Cómo conseguir cuadrada de cerdo con descuento

En la actualidad, el precio promedio del kilo de cuadrada de cerdo ronda los $7900 en carnicerías de barrio y en grandes cadenas de supermercados.

Sin embargo, existe una forma de obtenerla a un valor más accesible. A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, se puede acceder a un descuento del 20% en carnicerías adheridas, lo que reduce su precio a aproximadamente $6320 por kilo.

Este beneficio forma parte de la unificación de promociones en carnicerías, granjas y pescaderías con el programa de "Comercios de cercanía", y está vigente de lunes a viernes.

El reintegro tiene un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con compras de hasta $60.000. Para acceder al descuento, es necesario abonar mediante QR o Clave DNI utilizando dinero en cuenta.

No se incluyen pagos realizados mediante transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito o débito, ni con otras billeteras digitales. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.