Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 10 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ALIADO

Ideal para el horno: el corte de carne rico y rendidor que pocos conocen

Con una textura tierna, gran aporte proteico y múltiples formas de preparación, esta alternativa vacuna se destaca por ofrecer una excelente relación entre calidad y costo.

MBurczynsky
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

A la hora de elegir qué llevar de la carnicería, muchas personas suelen inclinarse por los cortes más populares que ofrecen un gran equilibrio entre sabor, rendimiento y precio, convirtiéndose en excelentes alternativas para las comidas familiares.

Entre esas propuestas aparece una pieza muy valorada por los especialistas en cocina. Gracias a su terneza natural y versatilidad, puede utilizarse en preparaciones sencillas o elaboradas, especialmente cuando se busca una cocción lenta que permita resaltar todas sus cualidades.

Elegir cortes alternativos permite disfrutar preparaciones sabrosas sin resignar calidad ni presupuesto.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});

Elegir cortes alternativos permite disfrutar preparaciones sabrosas sin resignar calidad ni presupuesto.

Ni lomo ni peceto: el corte de carne sabroso que sorprende por su sabor y rendimiento

La riñonada de cuadril es un corte vacuno ubicado en la parte trasera del animal, cerca del cuadril. Se caracteriza por presentar una buena combinación entre carne magra y grasa intramuscular, lo que contribuye a obtener preparaciones jugosas y llenas de sabor.

Una de sus principales virtudes es su rendimiento. Gracias a su tamaño y estructura, permite alimentar a varias personas sin necesidad de gastar tanto como en otros cortes premium. 

Además, responde muy bien a distintas técnicas de cocción, desde el horno hasta la parrilla o las cocciones a la cacerola. Incluso, aquellos que se animan a incursionar en la cocina aseguran que queda excelente cuando se rellena.

Su equilibrio entre terneza, sabor y rendimiento la convierte en una de las alternativas más interesantes de la carnicería.

Su equilibrio entre terneza, sabor y rendimiento la convierte en una de las alternativas más interesantes de la carnicería.

A diferencia de otros cortes utilizados para el horno, como el peceto o la colita de cuadril, la riñonada de cuadril suele ofrecer un mayor equilibrio entre terneza, jugosidad y sabor gracias a su contenido de grasa intramuscular.

Mientras algunas piezas pueden resultar más secas si no se controla cuidadosamente la cocción, esta alternativa conserva mejor la humedad y permite obtener resultados tiernos incluso en preparaciones prolongadas.

Jugoso, económico y perfecto para compartir: el corte vacuno que gana cada vez más fanáticos.

Jugoso, económico y perfecto para compartir: el corte vacuno que gana cada vez más fanáticos.

¿Cómo conseguir riñonada de cuadril a precio "amigo"?

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite acceder a distintos beneficios y promociones en comercios adheridos. Entre ellos se destaca el descuento del 20% en carnicerías, una herramienta muy utilizada por quienes buscan ahorrar en sus compras.

Si la riñonada de cuadril tiene un precio de $18.000 por kilo, con el beneficio del 20%, el ahorro sería de $3.600. De esta manera, el valor final a pagar quedaría en $14.400.

Cabe destacar que para acceder a la promoción es necesario abonar utilizando las modalidades habilitadas por el programa, como QR Cuenta DNI, Clave DNI o pago con débito asociado a la aplicación, respetando además los días y condiciones vigentes de la promoción.

Las promociones bancarias permiten acceder a importantes ahorros en la compra de cortes vacunos seleccionados.

Las promociones bancarias permiten acceder a importantes ahorros en la compra de cortes vacunos seleccionados.

Tips de cocción

Para obtener una riñonada de cuadril tierna y jugosa, se recomienda sellarla previamente en una sartén caliente y luego llevarla al horno a temperatura media durante aproximadamente una hora, dependiendo del tamaño de la pieza.

Gracias a la versatilidad que posee, este corte puede acompañarse con papas, cebollas, zanahorias y hierbas aromáticas para potenciar su sabor.

El secreto mejor guardado de la carnicería: un corte tierno, abundante y versátil.

El secreto mejor guardado de la carnicería: un corte tierno, abundante y versátil.

Otras recetas en las que se puede usar la riñonada

  • Riñonada de cuadril braseada al vino tinto.
  • Carne al horno con vegetales.
  • Estofado tradicional.
  • Sándwiches de carne desmenuzada.
  • Tacos de carne vacuna.
  • Guisos criollos.
  • Carne mechada.
  • Riñonada a la parrilla con chimichurri.
  • Salteados con verduras.
  • Empanadas de carne cortada a cuchillo.
Esta nota habla de:
1
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."
Noticias

El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."

4
El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha
Noticias

El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha

5
El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento
Noticias

El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento

Últimas noticias de Carne