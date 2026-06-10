Ideal para el horno: el corte de carne rico y rendidor que pocos conocen

A la hora de elegir qué llevar de la carnicería, muchas personas suelen inclinarse por los cortes más populares que ofrecen un gran equilibrio entre sabor, rendimiento y precio, convirtiéndose en excelentes alternativas para las comidas familiares.

Entre esas propuestas aparece una pieza muy valorada por los especialistas en cocina. Gracias a su terneza natural y versatilidad, puede utilizarse en preparaciones sencillas o elaboradas, especialmente cuando se busca una cocción lenta que permita resaltar todas sus cualidades.

Elegir cortes alternativos permite disfrutar preparaciones sabrosas sin resignar calidad ni presupuesto.

Ni lomo ni peceto: el corte de carne sabroso que sorprende por su sabor y rendimiento





La riñonada de cuadril es un corte vacuno ubicado en la parte trasera del animal, cerca del cuadril. Se caracteriza por presentar una buena combinación entre carne magra y grasa intramuscular, lo que contribuye a obtener preparaciones jugosas y llenas de sabor.

Una de sus principales virtudes es su rendimiento. Gracias a su tamaño y estructura, permite alimentar a varias personas sin necesidad de gastar tanto como en otros cortes premium.

Además, responde muy bien a distintas técnicas de cocción, desde el horno hasta la parrilla o las cocciones a la cacerola. Incluso, aquellos que se animan a incursionar en la cocina aseguran que queda excelente cuando se rellena.

Su equilibrio entre terneza, sabor y rendimiento la convierte en una de las alternativas más interesantes de la carnicería.

A diferencia de otros cortes utilizados para el horno, como el peceto o la colita de cuadril, la riñonada de cuadril suele ofrecer un mayor equilibrio entre terneza, jugosidad y sabor gracias a su contenido de grasa intramuscular.

Mientras algunas piezas pueden resultar más secas si no se controla cuidadosamente la cocción, esta alternativa conserva mejor la humedad y permite obtener resultados tiernos incluso en preparaciones prolongadas.



Jugoso, económico y perfecto para compartir: el corte vacuno que gana cada vez más fanáticos.

¿Cómo conseguir riñonada de cuadril a precio "amigo"?





Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite acceder a distintos beneficios y promociones en comercios adheridos. Entre ellos se destaca el descuento del 20% en carnicerías, una herramienta muy utilizada por quienes buscan ahorrar en sus compras.

Si la riñonada de cuadril tiene un precio de $18.000 por kilo, con el beneficio del 20%, el ahorro sería de $3.600. De esta manera, el valor final a pagar quedaría en $14.400.

Cabe destacar que para acceder a la promoción es necesario abonar utilizando las modalidades habilitadas por el programa, como QR Cuenta DNI, Clave DNI o pago con débito asociado a la aplicación, respetando además los días y condiciones vigentes de la promoción.

Las promociones bancarias permiten acceder a importantes ahorros en la compra de cortes vacunos seleccionados.

Tips de cocción





Para obtener una riñonada de cuadril tierna y jugosa, se recomienday luego llevarla al horno a temperatura media durante aproximadamente una hora, dependiendo del tamaño de la pieza.

Gracias a la versatilidad que posee, este corte puede acompañarse con papas, cebollas, zanahorias y hierbas aromáticas para potenciar su sabor.

El secreto mejor guardado de la carnicería: un corte tierno, abundante y versátil.

Otras recetas en las que se puede usar la riñonada