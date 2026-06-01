El corte de carne económico que se consigue a menos de $7.200 y es ideal para cocciones largas

La baja del consumo de carne vacuna con el aumento en los precios de los principales cortes provocaron que millones de argentinos deban buscar alternativas más económicas sin resignar el sabor para cada una de sus recetas.

Ante este contexto, una de las piezas más económicas es el osobuco, que destaca por su versatilidad para prepararse en cocciones largas como guisos y estofados, por su sabor intenso y jugosidad.

El osobuco es uno de los cortes más económicos.

Este corte, proveniente de la pata del animal, suele considerarse como uno de los más duros y fibrosos; sin embargo, con una cocción adecuada puede convertirse en una alternativa muy tierna.

El precio regular del osobuco oscila entre los $8.900 por kilo, pero puede conseguirse a aproximadamente $7.200 si se aprovechan los descuentos y promociones que ofrecen billeteras virtuales como Cuenta DNI de lunes a viernes.

Los beneficios de incorporar el consumo de osobuco

Esta pieza de carne vacuna es una de las opciones más elegidas no solo por su precio sino porque aporta una gran cantidad de proteínas, hierro, zinc y especialmente vitamina B12. Por tal motivo, permite evitar la anemia y fortalecer el sistema inmunológico.

Al contar con el hueso y la médula, cuenta con un gran contenido de colágeno que permite fortalecer las articulaciones, los huesos y mejorar la salud de la piel. Esto se debe a que su tejido conectivo se transforma en gelatina con una cocción prolongada.

Cómo evitar que el osobuco quede duro

El osobuco es una pieza que puede quedar bastante dura si el tiempo de cocción es insuficiente, hay una mala selección de temperatura o por una falta de humedad en la preparación.

Los que deseen que este corte quede tierno y jugoso deben cocinarlo a fuego por un lapso que va entre una hora y media a tres, aunque si se realiza en una olla a presión, la cocción debe ser como mínimo por 45 minutos.

Una de las recomendaciones principales para esta pieza es cocinarla sumergida en líquido, ya sea caldo, vino o salsa a temperatura muy baja, debido a que si la temperatura del fuego es alta se puede resecar la carne antes de que se ablande el tejido conectivo.