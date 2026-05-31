Cuesta $3.600 y rinde para todo: el corte perfecto para guisos, estofados y asado

En un contexto donde el precio de la carne sigue siendo una de las principales preocupaciones al momento de hacer las compras, muchos consumidores comenzaron a buscar cortes que combinen buen sabor, rendimiento y un costo más accesible que las opciones tradicionales.

Dentro de esas alternativas aparece el estofado de cerdo, un corte que puede utilizarse en una gran variedad de preparaciones, desde guisos y estofados hasta recetas a la parrilla. Con un valor cercano a los $3.600 mediante los descuentos de Cuenta DNI, se destaca por su versatilidad en la cocina y por ofrecer una excelente relación entre precio y calidad.

Estofado de cerdo: el corte de carne versátil que gana terreno en la cocina





Estofado de cerdo: el corte de carne versátil que gana terreno en la cocina

El estofado de cerdo es un corte que se caracteriza por contar con una buena proporción de carne y grasa, una combinación que le aporta jugosidad y mucho sabor durante la cocción. Gracias a esta composición, resulta ideal para preparaciones largas, ya que la carne se vuelve tierna y conserva una textura suave que se deshace fácilmente al comerla.

Una de sus principales ventajas es el rendimiento. Al tratarse de un corte accesible y versátil, permite preparar comidas abundantes para varias personas sin necesidad de realizar un gran gasto. Además, absorbe muy bien los condimentos, caldos y salsas, lo que lo convierte en una excelente opción para guisos, estofados, cazuelas e incluso algunas recetas al horno.

Así, aunque suele asociarse principalmente a preparaciones de olla, el estofado de cerdo también puede adaptarse a la parrilla. Cocinado lentamente sobre las brasas, desarrolla una textura jugosa y un sabor intenso que lo convierten en una alternativa diferente a los cortes tradicionales del asado.

Desde el punto de vista nutricional, la carne de cerdo aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales como hierro, zinc y fósforo. Para obtener los mejores resultados, se recomienda cocinar a fuego lento o en preparaciones donde tenga tiempo suficiente para ablandarse y desarrollar todo su sabor.

¿Cómo conseguir el estofado de cerdo más barato?





Una de las promociones más aprovechadas por los usuarios de Cuenta DNI sigue siendo el descuento en carnicerías, ya que permite acceder a distintos cortes a precios mucho más convenientes.

Entre las opciones que pueden encontrarse dentro de esta promoción aparece el estofado de cerdo, un corte versátil y rendidor que tiene un valor cercano a los $4.500 por kilo. Gracias a sus características, suele ser una alternativa elegida para preparar guisos, estofados, comidas al horno e incluso algunas recetas a la parrilla.

Sin embargo, al aplicar el descuento del 20% que ofrece Cuenta DNI en comercios de barrio, el ahorro alcanza los $900, por lo que el precio final queda en aproximadamente $3.600 por kilo.

La promoción está disponible de lunes a viernes durante mayo de 2026 y únicamente aplica a compras realizadas desde la app mediante herramientas como "Pagar QR", "Link de pago" o "Clave DNI" en comercios adheridos. No entran dentro del beneficio las operaciones hechas con tarjetas ni los pagos realizados con códigos QR de otras billeteras virtuales. Además, el reintegro tiene un tope de $5.000 por semana y por persona.