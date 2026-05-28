Barato, tierno y "poco conocido": el corte de carne que conquista las parrillas

Durante años quedaron relegadas frente a cortes de carne más clásicos y populares, pero las carrilleras empezaron a ganar terreno en las parrillas y restaurantes de Buenos Aires gracias a una combinación que cada vez seduce a más personas: mucho sabor, textura tierna y un precio bastante más accesible que otros cortes tradicionales.

Parte de su crecimiento también tiene que ver con la facilidad con la que se adapta a distintos estilos de cocina, desde preparaciones más caseras hasta platos gourmet en bodegones y restaurantes porteños. Esa versatilidad, sumada a la rebaja que se obtiene con el 20% de descuento de Cuenta DNI que empezó a generar en redes sociales y videos gastronómicos, terminó convirtiéndola en una de las opciones más elegidas.

Por qué las carrilleras se volvieron una de las carnes más buscadas en las parrillas porteñas

Por qué las carrilleras se volvieron una de las carnes más buscadas en las parrillas porteñas

Durante mucho tiempo las carrilleras quedaron lejos del protagonismo dentro del mundo de la carne y apenas aparecían en algunas recetas tradicionales o cocinas especializadas. Sin embargo, al igual que pasó años atrás con cortes como la entraña, la arañita o el vacío fino, este corte comenzó a ganar cada vez más presencia en restaurantes y parrillas de Buenos Aires gracias a su sabor intenso, su textura particular y su precio más accesible frente a otras opciones populares.

El auge también responde a un cambio dentro de la gastronomía actual, donde muchos chefs y cocineros empezaron a poner el foco en piezas menos conocidas y preparaciones de larga cocción. En ese contexto, este corte se volvió una alternativa ideal para quienes buscan platos con más profundidad de sabor y una experiencia distinta sin necesidad de recurrir a carnes costosas.

También conocida como cachete, es un músculo ubicado en la parte baja del maxilar del animal. Justamente por tratarse de una zona muy utilizada durante toda la vida del animal, la carne tiene una textura firme y compacta en crudo, algo que obliga a trabajarla con tiempo y paciencia para lograr el resultado ideal. A simple vista puede parecer un corte duro, pero ahí mismo está una de sus mayores virtudes gastronómicas.

Generalmente se prepara braseada, al horno o en estofados cocinados a fuego bajo durante varias horas, muchas veces acompañada de vino, vegetales o caldos aromáticos. Gracias a su alto contenido de colágeno, la carne termina adquiriendo una textura suave, jugosa y melosa que prácticamente se desarma sola, una característica que convirtió a las carrilleras en una de las nuevas favoritas de muchos cocineros y fanáticos de la gastronomía.

Actualmente, el kilo ronda los $12.000 en carnicerías especializadas, frigoríficos y algunos supermercados que comenzaron a incorporarlas por su creciente popularidad. Además, quienes compren con descuentos bancarios como los de Cuenta DNI que tiene de lunes a viernes en comercios de barrio pueden conseguirlas a un valor todavía más accesible: con una rebaja del 20%, el kilo puede quedar cerca de los 9.600 pesos.