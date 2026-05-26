El delicioso corte de carne que te "salva" cualquier comida en invierno y se consigue a $10.800

En tiempos donde los cortes de carne más populares se encarecen cada vez más, existen alternativas menos elegidas que combinan buen sabor, rendimiento y un costo más accesible. Este corte en particular se destaca por su versatilidad en la cocina y por su capacidad de adaptarse a distintas preparaciones, especialmente en invierno.

Se trata de una pieza que, a pesar de no figurar entre las más populares, ofrece excelentes resultados en platos tradicionales. Su textura y composición la convierten en una opción práctica tanto para comidas familiares como para recetas más elaboradas.

Carne: el corte de multiuso y rendidor, ¿qué recetas se pueden preparar con él?

La tortuguita es un corte de carne vacuna que proviene de la parte interna que cubre la cuadrada, ubicada en la región de la pierna del animal. Se trata de una carne magra que se suele emplear en guisos y puede cocinarse en el horno, a la cacerola e incluso hervida.

Una de sus principales ventajas es su rendimiento: al no tener exceso de grasa ni hueso, se aprovecha casi en su totalidad. Esto la convierte en una opción eficiente para preparar comidas abundantes sin necesidad de grandes cantidades.

La tortuguita es un corte de carne tierno y con bajo contenido graso, lo cual lo hace ideal para rellenos, estofados, guisos y más.

Para sacarle el máximo provecho, se recomienda cocinarla a fuego bajo y durante un tiempo prolongado, especialmente en recetas como estofados o guisos. También puede utilizarse para preparar carne desmenuzada, ideal para empanadas, tartas o rellenos. Otra alternativa es cocinarla al horno con verduras, logrando un plato completo y equilibrado.

En preparaciones hervidas, la tortuguita mantiene su ternura y puede utilizarse luego en ensaladas o platos fríos, lo que demuestra su versatilidad más allá de las comidas típicas de invierno.

Cómo conseguir tortuguita con descuento

Actualmente, el precio promedio del kilo de tortuguita ronda los $13.500 en carnicerías de barrio y en las principales cadenas de supermercados. Sin embargo, existen promociones que permiten acceder a este corte a un valor más bajo.

Con el descuento del 20% que ofrece la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia en carnicerías adheridas, es posible conseguir este corte por aproximadamente $10.800. Este beneficio se encuentra unificado con el programa de "Comercios de cercanía", por lo que está disponible de lunes a viernes.

El reintegro tiene un tope semanal de $5.000 por persona, monto que se alcanza con $60.000 en compras. Para acceder al descuento, es necesario abonar mediante Cuenta DNI utilizando pago con QR o Clave DNI y contar con saldo en la cuenta.



