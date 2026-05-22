El corte "olvidado" que es una bomba para guisos, sopas y estofados

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas familias buscan alternativas económicas para cocinar comidas abundantes, nutritivas y llenas de sabor.

Dentro de las opciones menos populares, hay una pieza vacuna que destaca por su textura tierna tras largas cocciones y por aportar muchísimo gusto a caldos, estofados y preparaciones de olla.

Un corte barato y rendidor para salvar las comidas de invierno.

¿Cuál es el corte económico que se vuelve una joya en los días fríos?

El brazuelo con hueso es un corte vacuno que se obtiene de la parte delantera de la res, específicamente de la pata delantera. Se caracteriza por tener una importante proporción de músculo, tejido conectivo y hueso, algo que le aporta muchísimo sabor cuando se cocina lentamente.

Entre sus principales virtudes aparece su gran rendimiento. Gracias a su combinación de carne y colágeno natural, logra preparaciones muy sabrosas, con caldos intensos y texturas suaves después de varias horas de cocción. Es ideal para sopas, guisos, pucheros, estofados y hasta salsas bien concentradas.

Aunque muchas veces se lo confunde, existen diferencias importantes. El osobuco proviene de la pata trasera y suele tener cortes circulares con mayor presencia de tuétano, mientras que el brazuelo pertenece a la parte delantera y presenta una fibra diferente, generalmente más magra y con un sabor más intenso en preparaciones largas.

Gracias a su colágeno natural y su sabor intenso, este corte es ideal para largas cocciones.

¿Cómo conseguir brazuelo con hueso a precio "ganga"?

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite acceder a promociones y reintegros en distintos comercios adheridos. Durante mayo de 2026, la aplicación ofrece un 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un tope de reintegro de $5.000 por semana y por persona.

Por ejemplo, si el kilo de brazuelo con hueso cuesta $12.000, con el beneficio vigente el reintegro será de $2.400, por lo que el costo final terminará siendo de aproximadamente $9.600, siempre que la compra se encuentre dentro de los límites establecidos por la promoción.

Cabe destacar que para que el descuento aplique, el pago debe realizarse exclusivamente a través de la app utilizando las funciones "Pagar QR", "Link de pago", "Clave DNI" en terminales Posnet o Payway, o mediante Cuenta DNI Comercios.

La promoción no es válida para pagos realizados con tarjetas asociadas a la aplicación, ya sean de crédito o débito, ni tampoco para transferencias efectuadas desde la billetera virtual. Además, el beneficio no aplica cuando se utiliza el código QR de otras plataformas de pago, como Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Las compras realizadas con Cuenta DNI en carnicerías adheridas pueden acceder a reintegros semanales durante mayo.

Recetas en las que se puede usar brazuelo con hueso

Guiso de lentejas bien casero

Puchero tradicional argentino

Estofado de carne con papas y verduras

Sopas de invierno con fideos o arroz

Caldos concentrados y caseros

Ragú de cocción lenta

Locro criollo

Salsa de carne para pastas