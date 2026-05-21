Los cortes de carne que no fallan para preparar el mejor estofado de carne para pastas
Según los expertos, estos son los mejores cortes de carne para preparar un plato bien calentito.
El estofado de carne para pastas se convirtió esta semana en el plato estrella de las mesas argentinas tras el anuncio de los nuevos topes de reintegro en comercios de barrio con Cuenta DNI.
Las familias buscan maximizar el rendimiento de cortes como el roast beef y la paleta, que promedian los $8.500 por kilo en las pizarras porteñas.
Los especialistas en consumo confirmaron que la clave para cuidar el bolsillo antes de que termine mayo de 2026 reside en el uso de herramientas digitales.
Los cortes que rinden y el truco del ahorro
La elección del material define el éxito de la olla y la economía del hogar. El roast beef lidera las preferencias por su equilibrio entre grasa y músculo, asegurando una textura que se deshace con el tenedor. Por su parte, la paleta ganó terreno como una opción más magra pero igualmente sabrosa si se respeta el tiempo de fuego lento.
Los precios actuales en las carnicerías de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense muestran una dispersión alarmante según la zona geográfica. Mientras que en los supermercados el kilo de osobuco pisa los $6.000, en los mercados populares se consigue por $4.800 si se lleva la pieza entera.
Para aprovechar el beneficio de Cuenta DNI antes del 31 de mayo, los usuarios deben verificar el cartel de "comercio adherido" en la vidriera. El reintegro tiene un tope semanal que se renueva cada sábado, permitiendo una planificación estratégica para las comidas de la semana.
Ingredientes y preparación del manjar dominguero
Para preparar un estofado para cuatro personas que sea digno de un restaurante de bodegón, se necesitan los siguientes elementos básicos:
- 1 kilo de carne (roast beef, paleta u osobuco)
- 2 cebollas medianas
- 1 morrón rojo
- 2 zanahorias grandes
- 3 dientes de ajo
- 1 litro de puré de tomate
- Vino tinto, caldo de carne, laurel y pimentón
La receta tradicional exige paciencia y un orden estricto de los factores para que el sabor explote en el paladar.
- Primero, hay que sellar los cubos de carne en una olla bien caliente con un chorrito de aceite hasta que queden dorados por fuera.
- Luego, se retira la proteína y en ese mismo fondo de cocción se saltean los vegetales picados hasta que la cebolla se vuelva transparente.
- Una vez que las verduras están listas, se vuelve a incorporar la carne y se agrega el vino tinto para levantar los jugos pegados en la olla.
- El paso final consiste en volcar el puré de tomate, el caldo y los condimentos, dejando que la magia ocurra a fuego mínimo por al menos 90 minutos.