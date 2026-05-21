Tierno, rendidor y económico: el corte de cerdo que bajó de precio, cuesta $7.300 y sirve para un montón de recetas

El churrasquito de cerdo se convirtió en uno de los cortes de carne más elegidos para los que buscan una opción tierna, económica y fácil de cocinar todos los días. Gracias a su precio accesible y a su versatilidad, cada vez más personas lo incorporan como alternativa frente a otros cortes más caros, especialmente para resolver comidas rápidas.

Además, con el descuento del 20% de Cuenta DNI puede conseguirse por alrededor de $7.300, algo que lo volvió todavía más atractivo frente a otros cortes más caros. Lo mejor de todo es que puede cocinarse a la plancha, al horno, en sándwiches, con salsas o acompañado por verduras y guarniciones simples, convirtiéndose en una alternativa ideal para tus almuerzos y cenas.

Churrasquitos de cerdo: el corte sabroso y económico para tus recetas

Churrasquitos de cerdo: El corte sabroso y económico para tus recetas

El churrasquito de cerdo es un corte que se obtiene generalmente de la pierna o del carré del animal y se caracteriza por tener un tamaño fino, práctico y fácil de cocinar. En los últimos años empezó a ganar cada vez más popularidad porque combina buen sabor, una textura tierna y un precio bastante más accesible que otros cortes tradicionales de carne vacuna.

Otra de las grandes ventajas es la enorme versatilidad que tiene en la cocina. Puede prepararse a la plancha, al horno, en milanesas, con salsas, en sándwiches o acompañado por verduras, puré, arroz y distintos tipos de guarniciones. También absorbe muy bien condimentos y marinados, algo que permite adaptarlo a recetas simples o comidas un poco más elaboradas sin demasiada dificultad.

Además de ser rendidor, este corte suele destacarse por su sabor suave y por la facilidad con la que puede incorporarse a distintas preparaciones caseras. Muchas personas empezaron a elegirlo como alternativa para variar las comidas semanales, especialmente en contextos donde otros cortes aumentaron considerablemente de precio.

El valor de esta pieza ronda los $9.200 en supermercados y algunos comercios locales, pero si se utiliza el descuento del 20% que tiene Cuenta DNI de lunes a viernes en negocios de barrio, se puede obtener por un costo estimado de $7300, con una rebaja de casi $1900 que lo vuelve una alternativa mucho más económica para resolver distintas comidas durante la semana.

Además, durante mayo, la billetera digital también ofrece un 30% de descuento todos los jueves en supermercados Coto, sin tope de reintegro, lo que permite conseguir este tipo de cortes a precios todavía más convenientes.