Picaña récord: el kilo de la carne que aman los brasileños ya pisa los $10.000

Las pizarras de las carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron un nuevo golpe al bolsillo de los asadores. El kilo de picaña promedia hoy los $9.500 pesos en los mostradores barriales, un valor que preocupa a los clientes habituales.

Esta cifra representa un desembolso importante para cualquier familia trabajadora. El fenómeno de la picanha no se detiene a pesar de la inflación. Los carniceros señalaron que la demanda se mantiene firme porque rinde más que otros cortes tradicionales que presentan un alto desperdicio de hueso.

Versatilidad en la cocina

La picaña se destaca por su icónica manta de grasa blanca que le otorga un sabor característico. Los especialistas destacan que es una opción noble para tirar a la parrilla entera o en bifes gruesos.

Saliendo del ritual del fuego, este músculo de la parte trasera de la vaca funciona a la perfección para cocinar al horno con papas. Al ser una carne magra por dentro pero protegida por grasa exterior, el resultado ofrece una pieza tierna que se deshace en la boca.

Incluso los chefs de vanguardia la utilizan para hacer milanesas de autor, cortando filetes finos que mantienen una jugosidad superior a la de la nalga o el peceto. La versatilidad del producto potenció su fama en los últimos años, pasando de ser un corte secundario a la estrella de los bodegones.

La picanha rinde más que otros cortes tradicionales que presentan un alto desperdicio de hueso.

El alivio financiero de Cuenta DNI

Para enfrentar estos precios, los compradores apuestan fuerte a los beneficios financieros. El descuento de Cuenta DNI en carnicerías se convirtió en el principal aliado de los asadores bonaerenses para que el banquete no sea un lujo prohibitivo.

El Banco Provincia ofrece todos los sábados un reintegro del 35% en locales adheridos, con un tope semanal que permite un ahorro real inmediato. Si una persona compra dos kilos de picanha, el descuento le devuelve prácticamente el valor de medio kilo de carne a su cuenta.