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Domingo, 17 de mayo de 2026

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El corte de cerdo que bajó de precio, es una ganga y queda un manjar a la parrilla

Con mucho sabor, una textura tierna y un valor más accesible que otros cortes, esta opción se convirtió en una de las alternativas más buscadas para disfrutar asados y comidas bien abundantes.

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El pechito con manta se convirtió en uno de los cortes de cerdo más buscados de las últimas semanas gracias a una importante baja en su precio. Con mucho sabor, una textura tierna y un buen rendimiento para la parrilla o el horno, pasó a ser una alternativa de carne más económica frente a otros tradicionales del asado.

Además, quienes paguen con la billetera virtual Cuenta DNI podrán acceder a un descuento del 20%, lo que permite conseguir este corte por alrededor de $5300. De esta manera, muchos consumidores comenzaron a elegirlo como una opción accesible para disfrutar comidas abundantes sin gastar tanto dinero.

Pechito de cerdo con manta: el corte de carne para hacer a la parrilla, horno o la plancha

Pechito de cerdo con manta: El corte de carne para hacer a la parrilla, horno o la plancha

Pechito de cerdo con manta: El corte de carne para hacer a la parrilla, horno o la plancha

El pechito con manta es un corte de cerdo que se obtiene de la zona costal del animal y se caracteriza por combinar carne, grasa y una capa externa que ayuda a mantener la jugosidad durante la cocción. Gracias a esa composición, suele tener mucho sabor y una textura tierna cuando se cocina lentamente o a fuego medio en la parrilla.

Además de ser rendidor, es un corte bastante versátil que puede prepararse de distintas maneras. Muchas personas lo eligen para hacer a la parrilla, aunque también funciona muy bien al horno, a la cacerola o incluso marinado con distintas especias y salsas. Al cocinarse correctamente, la carne queda suave por dentro y con una capa dorada y crocante por fuera, algo que suele convertirlo en uno de los favoritos para reuniones y asados.

Otro de los motivos por los que ganó popularidad es que suele tener un precio más accesible que otros cortes vacunos, pero igualmente permite obtener platos abundantes y sabrosos. Además, aporta proteínas y puede acompañarse fácilmente con papas, ensaladas, verduras asadas o distintas guarniciones, adaptándose tanto a comidas familiares como a preparaciones más caseras y simples para el día a día.

Su precio en supermercados y comercios de barrio ronda actualmente los $6600 tras la rebaja aplicada durante los últimos días. Sin embargo, quienes utilicen Cuenta DNI y aprovechen el descuento del 20% disponible de lunes a viernes en locales adheridos pueden obtener una rebaja cercana a los $1320, lo que deja el valor final alrededor de los $5300 y lo convierte en una alternativa todavía más accesible para la parrilla. 

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