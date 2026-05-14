Se consigue a $8.400: cuál es el corte de carne rendidor que te "salva" las comidas

Con el precio de la carne cada vez más alto, muchas personas buscan alternativas que permitan reducir gastos sin resignar calidad ni sabor. En ese sentido, hay un corte que se destaca por su rendimiento y su capacidad de adaptarse a múltiples preparaciones.

Su principal ventaja es que rinde en cantidad y puede utilizarse en recetas simples o elaboradas, lo que lo convierte en un aliado clave para organizar las comidas de la semana.

¿Cuál es el corte de carne económico y rendidor?

El corte que reúne todas estas características es la carne picada especial. Este producto se obtiene a partir de cortes como el roast beef o la tortuguita, que también se ubican entre los más económicos dentro de las góndolas.

Su textura y composición permiten utilizarla en una amplia variedad de recetas, lo que explica su creciente popularidad en tiempos de ajuste del presupuesto.

Ideas de comidas con carne picada especial:

Milanesas de carne, una alternativa distinta y rendidora

Albóndigas con salsa, ideales para freezar y resolver varias comidas

Hamburguesas caseras, con la posibilidad de sumar condimentos o rellenos

Rellenos para tartas o empanadas

Arrollados de carne al horno con verduras

Pastas con salsa boloñesa

El uso más común de la carne picada es en hamburguesas o albóndigas, pero también es ideal para hacer milanesas.

Cómo conseguir carne picada especial con descuento

Actualmente, el precio promedio del kilo de carne picada especial ronda los $10.500 en carnicerías de barrio y supermercados. Sin embargo, existen herramientas que permiten acceder a un valor más bajo.

Una de las opciones es aprovechar los beneficios de la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia, que ofrece un 20% de descuento en carnicerías adheridas. De esta manera, el kilo puede conseguirse por aproximadamente $8.400.

El beneficio se encuentra vigente de lunes a viernes y forma parte de una unificación de promociones que también incluye compras en granjas y pescaderías bajo la categoría "Comercios de cercanía".

El reintegro tiene un tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con un volumen de compras de hasta $60.000. Para acceder al descuento, es necesario abonar mediante QR o Clave DNI utilizando dinero disponible en cuenta.

Es importante tener en cuenta que la promoción no aplica a pagos realizados con transferencia, tarjetas de crédito o débito, ni con otras billeteras digitales. El reintegro correspondiente se acredita dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.