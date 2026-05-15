Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 15 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
SUMALO

El corte ideal para el invierno: cuesta poco, rinde mucho y es un verdadero manjar

Con una textura tierna y gran versatilidad en la cocina, este corte se convirtió en una de las alternativas más elegidas para preparar comidas abundantes sin gastar de más.

MBurczynsky

Con la llegada de las bajas temperaturas, los platos calientes y rendidores vuelven a ganar protagonismo en la mesa de los argentinos. En ese contexto, muchas familias buscan opciones accesibles que permitan cocinar recetas abundantes, nutritivas y llenas de sabor sin afectar demasiado el bolsillo.

Dentro de las alternativas menos costosas, existe un corte que cada vez gana más espacio por su excelente relación entre precio, sabor y rendimiento. Ideal para guisos, comidas de olla y preparaciones largas, se transformó en una de las opciones favoritas para el invierno.

googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Con la llegada del frío, los cortes rendidores y económicos vuelven a convertirse en protagonistas de las comidas caseras.

Con la llegada del frío, los cortes rendidores y económicos vuelven a convertirse en protagonistas de las comidas caseras.

La carne rendidora y accesible que es furor en los guisos de invierno 

El estofado de cerdo es un corte muy utilizado en la cocina casera gracias a su equilibrio entre carne y grasa, una combinación que le aporta sabor y jugosidad a distintas preparaciones. 

Se obtiene generalmente de sectores delanteros del animal y suele venderse trozado, listo para cocinar. De hecho, una de sus principales virtudes es el rendimiento. 

Al tratarse de una carne que se vuelve tierna con cocciones largas, resulta ideal para preparar comidas abundantes capaces de alimentar a varias personas. Además, absorbe muy bien condimentos, caldos y salsas, potenciando el sabor de cada receta.

&nbsp;Gracias a su textura y sabor, este corte es ideal para guisos, cazuelas y preparaciones de cocción lenta.&nbsp;
 Gracias a su textura y sabor, este corte es ideal para guisos, cazuelas y preparaciones de cocción lenta. 

A diferencia de otros cortes porcinos más magros o destinados a preparaciones rápidas, el estofado de cerdo se destaca por su textura suave luego de cocinarse lentamente. 

También suele tener un precio más accesible que opciones como bondiola o carré, convirtiéndose en una alternativa económica para los días de frío.

Cómo aprovechar descuentos para pagar menos y cocinar más 

Cuenta DNI es la billetera virtual de Banco Provincia que permite acceder a distintos beneficios y promociones en comercios adheridos. Entre las ofertas más buscadas aparece el 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías.

Si el kilo de estofado de cerdo cuesta $4.500, el valor final queda en aproximadamente $3.600. De esta manera, los consumidores pueden ahorrar $900 por kilo y aprovechar una alternativa económica para preparar comidas abundantes.

Cabe destacar que, para que el beneficio aplique, es necesario pagar mediante la aplicación utilizando dinero en cuenta, QR o Clave DNI en los comercios adheridos. Además, las promociones suelen contar con topes de reintegro y condiciones específicas determinadas por el banco.

&nbsp;Las promociones de Cuenta DNI permiten acceder a descuentos especiales en carnicerías adheridas.&nbsp;
 Las promociones de Cuenta DNI permiten acceder a descuentos especiales en carnicerías adheridas. 

Recetas en las que se puede usar el estofado de cerdo

  • Guisos tradicionales con verduras y legumbres
  • Estofados con papas, zanahoria y vino tinto
  • Ragú para acompañar pastas caseras
  • Cazuelas de invierno
  • Arroz meloso con carne de cerdo
  • Empanadas de cocción lenta
  • Tacos o sándwiches desmenuzados
  • Locro y preparaciones regionales

    •  

    Esta nota habla de:
    1
    La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
    Noticias

    La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

    2
    Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas
    Noticias

    Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas

    3
    Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
    Noticias

    Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

    4
    Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
    Noticias

    Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

    5
    ¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
    Noticias

    ¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

    Últimas noticias de Carne