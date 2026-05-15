El corte ideal para el invierno: cuesta poco, rinde mucho y es un verdadero manjar

Con la llegada de las bajas temperaturas, los platos calientes y rendidores vuelven a ganar protagonismo en la mesa de los argentinos. En ese contexto, muchas familias buscan opciones accesibles que permitan cocinar recetas abundantes, nutritivas y llenas de sabor sin afectar demasiado el bolsillo.

Dentro de las alternativas menos costosas, existe un corte que cada vez gana más espacio por su excelente relación entre precio, sabor y rendimiento. Ideal para guisos, comidas de olla y preparaciones largas, se transformó en una de las opciones favoritas para el invierno.

Con la llegada del frío, los cortes rendidores y económicos vuelven a convertirse en protagonistas de las comidas caseras.

La carne rendidora y accesible que es furor en los guisos de invierno

El estofado de cerdo es un corte muy utilizado en la cocina casera gracias a su equilibrio entre carne y grasa, una combinación que le aporta sabor y jugosidad a distintas preparaciones.

Se obtiene generalmente de sectores delanteros del animal y suele venderse trozado, listo para cocinar. De hecho, una de sus principales virtudes es el rendimiento.

Al tratarse de una carne que se vuelve tierna con cocciones largas, resulta ideal para preparar comidas abundantes capaces de alimentar a varias personas. Además, absorbe muy bien condimentos, caldos y salsas, potenciando el sabor de cada receta.

Gracias a su textura y sabor, este corte es ideal para guisos, cazuelas y preparaciones de cocción lenta.

A diferencia de otros cortes porcinos más magros o destinados a preparaciones rápidas, el estofado de cerdo se destaca por su textura suave luego de cocinarse lentamente.

También suele tener un precio más accesible que opciones como bondiola o carré, convirtiéndose en una alternativa económica para los días de frío.

Cómo aprovechar descuentos para pagar menos y cocinar más

Cuenta DNI es la billetera virtual de Banco Provincia que permite acceder a distintos beneficios y promociones en comercios adheridos. Entre las ofertas más buscadas aparece el 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías.

Si el kilo de estofado de cerdo cuesta $4.500, el valor final queda en aproximadamente $3.600. De esta manera, los consumidores pueden ahorrar $900 por kilo y aprovechar una alternativa económica para preparar comidas abundantes.

Cabe destacar que, para que el beneficio aplique, es necesario pagar mediante la aplicación utilizando dinero en cuenta, QR o Clave DNI en los comercios adheridos. Además, las promociones suelen contar con topes de reintegro y condiciones específicas determinadas por el banco.

Las promociones de Cuenta DNI permiten acceder a descuentos especiales en carnicerías adheridas.

Recetas en las que se puede usar el estofado de cerdo

Guisos tradicionales con verduras y legumbres

Estofados con papas, zanahoria y vino tinto

Ragú para acompañar pastas caseras

Cazuelas de invierno

Arroz meloso con carne de cerdo

Empanadas de cocción lenta

Tacos o sándwiches desmenuzados

Locro y preparaciones regionales