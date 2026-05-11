Ideal para los días fríos: el corte de carne rendidor que las abuelas convierten en manjares

Cuando llegan los días fríos, muchas familias vuelven a apostar por comidas calientes, abundantes y rendidoras que forman parte de la cocina tradicional argentina.

Entre las alternativas más elegidas aparece un clásico de las ollas familiares que las abuelas suelen aprovechar al máximo por su sabor, capacidad para alimentar a muchas personas y su gran presencia en platos típicos de la temporada.

Las comidas calientes y abundantes vuelven a convertirse en las grandes protagonistas de las mesas argentinas durante el invierno.

¿Cuál es el ingrediente rendidor que se destaca en las recetas caseras?





El mondongo es uno de los cortes más tradicionales de la gastronomía argentina y suele utilizarse especialmente en preparaciones calientes y contundentes.

Se obtiene del estómago vacuno y, aunque durante muchos años fue considerado una opción económica, hoy continúa siendo muy valorado por su sabor y textura particular.

Una de sus principales virtudes es su versatilidad. Puede utilizarse en guisos, sopas, estofados y recetas regionales, combinándose fácilmente con verduras, legumbres y distintos condimentos. Además, tiene la capacidad de absorber muy bien los sabores de las preparaciones largas y lentas.

Desde el punto de vista nutricional, el mondongo aporta proteínas, hierro, zinc y colágeno, además de contener bajo contenido graso en comparación con otros cortes vacunos. También suele destacarse por generar sensación de saciedad y ser una alternativa rendidora para cocinar en cantidad.

Muy utilizado en comidas caseras, se destaca por su textura tierna y su gran aporte de proteínas y hierro.

¿Cómo conseguir este corte tradicional más barato con Cuenta DNI?





Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia que ofrece distintos beneficios y promociones para sus usuarios en comercios adheridos.

Entre las ofertas más utilizadas aparece el descuento del 20% en carnicerías, granjas y pescaderías durante jornadas específicas de la semana (lunes a viernes).

Si el kilo de mondongo tiene un valor aproximado de $7.000, el cliente termina pagando alrededor de $5.600. De esta manera, el ahorro alcanza los $1.400 sobre el precio original, convirtiéndose en una alternativa conveniente para quienes buscan cocinar comidas abundantes sin gastar de más.

Cabe destacar que, para que el beneficio aplique correctamente, es necesario abonar mediante Cuenta DNI utilizando dinero en cuenta y a través de pagos con QR o Clave DNI en comercios adheridos.

Las promociones bancarias permiten ahorrar en productos ideales para preparar comidas abundantes durante los días fríos.

Tips de curado del mondongo





Lavarlo varias veces con abundante agua fría antes de cocinarlo.

Hervirlo previamente con limón o vinagre para reducir olores fuertes.

Cambiar el agua de cocción durante el primer hervor.

Cocinarlo lentamente para lograr una textura más tierna.

Agregar hierbas aromáticas y verduras para mejorar el sabor final.





Un buen lavado y una cocción lenta son claves para lograr una textura tierna y un sabor más suave en las preparaciones caseras.

Recetas de invierno donde se puede usar mondongo



