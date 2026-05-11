Ideal para los días fríos: el corte de carne rendidor que las abuelas convierten en manjares
Nutritivo y muy utilizado en preparaciones tradicionales, este ingrediente vuelve a ganar protagonismo gracias a su sabor y versatilidad.
Cuando llegan los días fríos, muchas familias vuelven a apostar por comidas calientes, abundantes y rendidoras que forman parte de la cocina tradicional argentina.
Entre las alternativas más elegidas aparece un clásico de las ollas familiares que las abuelas suelen aprovechar al máximo por su sabor, capacidad para alimentar a muchas personas y su gran presencia en platos típicos de la temporada.
¿Cuál es el ingrediente rendidor que se destaca en las recetas caseras?
El mondongo es uno de los cortes más tradicionales de la gastronomía argentina y suele utilizarse especialmente en preparaciones calientes y contundentes.
Se obtiene del estómago vacuno y, aunque durante muchos años fue considerado una opción económica, hoy continúa siendo muy valorado por su sabor y textura particular.
Una de sus principales virtudes es su versatilidad. Puede utilizarse en guisos, sopas, estofados y recetas regionales, combinándose fácilmente con verduras, legumbres y distintos condimentos. Además, tiene la capacidad de absorber muy bien los sabores de las preparaciones largas y lentas.
Desde el punto de vista nutricional, el mondongo aporta proteínas, hierro, zinc y colágeno, además de contener bajo contenido graso en comparación con otros cortes vacunos. También suele destacarse por generar sensación de saciedad y ser una alternativa rendidora para cocinar en cantidad.
¿Cómo conseguir este corte tradicional más barato con Cuenta DNI?
Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia que ofrece distintos beneficios y promociones para sus usuarios en comercios adheridos.
Entre las ofertas más utilizadas aparece el descuento del 20% en carnicerías, granjas y pescaderías durante jornadas específicas de la semana (lunes a viernes).
Si el kilo de mondongo tiene un valor aproximado de $7.000, el cliente termina pagando alrededor de $5.600. De esta manera, el ahorro alcanza los $1.400 sobre el precio original, convirtiéndose en una alternativa conveniente para quienes buscan cocinar comidas abundantes sin gastar de más.
Cabe destacar que, para que el beneficio aplique correctamente, es necesario abonar mediante Cuenta DNI utilizando dinero en cuenta y a través de pagos con QR o Clave DNI en comercios adheridos.
Tips de curado del mondongo
- Lavarlo varias veces con abundante agua fría antes de cocinarlo.
- Hervirlo previamente con limón o vinagre para reducir olores fuertes.
- Cambiar el agua de cocción durante el primer hervor.
- Cocinarlo lentamente para lograr una textura más tierna.
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Agregar hierbas aromáticas y verduras para mejorar el sabor final.
Recetas de invierno donde se puede usar mondongo
- Guiso de mondongo tradicional.
- Mondongo a la española.
- Sopa casera con verduras.
- Estofado criollo.
- Cazuela de legumbres.
- Mondongo al vino tinto.
- Guiso picante estilo norteño.