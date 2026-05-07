¿Cómo preparar "fasolada", el exquisito guiso griego para días frescos?

En la cocina griega hay platos que pasan de generación en generación casi como un ritual cotidiano, y la fasolada es uno de los más clásicos. Se trata de un guiso simple, hecho a base de porotos blancos y verduras, que se cocina a fuego lento hasta lograr una textura bien reconfortante, de esas que encajan perfecto cuando baja la temperatura.

Más que una receta compleja, es una preparación que se apoya en ingredientes básicos y en el tiempo de cocción, donde todo se integra de forma natural.

Con aceite de oliva como base y un perfil de sabores suaves pero bien definidos, se convirtió en un plato típico para los días frescos, ideal para una comida casera y sin complicaciones.

Receta de fasolada, el exquisito guiso griego ideal para afrontar el frío

Receta de fasolada, el exquisito guiso griego ideal para afrontar el frío

La fasolada tiene sus raíces en la antigua Grecia, cuando las legumbres eran una de las bases más accesibles y nutritivas de la alimentación cotidiana.

En ese contexto, los porotos se convirtieron en un ingrediente clave para preparar comidas simples, rendidoras y fáciles de conservar, algo fundamental en una época donde la disponibilidad de alimentos variaba según la estación.

Ingredientes:

250 gramos de porotos blancos secos

1 cebolla grande

2 zanahorias

1 rama de apio

2 o 3 tomates maduros (o 1 taza de tomate triturado)

2 dientes de ajo

Aceite de oliva

1 hoja de laurel (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Agua o caldo (cantidad necesaria)





Paso a paso: