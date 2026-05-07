Deliciosas rosquitas caseras y económicas: la receta que te salva la merienda

Las recetas caseras siempre son bienvenidas, especialmente cuando combinan sabor, practicidad y bajo costo. En ese sentido, las rosquitas se posicionan como una alternativa clásica que atraviesa generaciones y que se mantiene vigente por su simpleza y su resultado rendidor.

Las rosquitas pueden adaptarse a distintos gustos, incorporando aromas o pequeños cambios en la preparación. Su textura esponjosa por dentro y ligeramente crocante por fuera las vuelve ideales para consumir recién hechas, aunque también se conservan bien durante el día.

Paso a paso para hacer rosquitas caseras

Para preparar estas rosquitas económicas, se necesitan los siguientes ingredientes:

2 tazas de harina de trigo

1/2 taza de azúcar

2 huevos

1/4 taza de aceite de oliva

1/4 taza de leche

1 cucharada de anís en grano (opcional)

3 cucharaditas de levadura fresca

1 pizca de sal





Podés reemplazar el anís por esencia de vainilla o ralladura de limón para darle otro sabor a las rosquitas. También podés bañarlas con un glaseado o una cobertura de chocolate.

Primero comenzá calentando la leche a fuego bajo junto con el anís en grano. Este paso permite infusionar el líquido y darle un aroma particular a la preparación. Una vez que la leche haya tomado sabor, se recomienda colarla para retirar los granos, aunque el uso del anís es opcional en esta receta.

En otro recipiente, se deben batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Luego, se incorpora el aceite de oliva y la leche previamente infusionada, integrando bien todos los líquidos.

Por otro lado, en un bol amplio, se tamiza la harina junto con la pizca de sal. En el centro se forma un hueco donde se añade la levadura previamente hidratada y la preparación líquida. A partir de allí, se mezclan todos los ingredientes hasta lograr una masa suave y homogénea.

Una vez lista la masa, se toman pequeñas porciones para dar forma a las rosquitas. Estas se fríen en abundante aceite caliente hasta que estén doradas, lo que suele demorar alrededor de 10 minutos. Al retirarlas, pueden colocarse sobre papel absorbente y, si se desea, espolvorearse con azúcar impalpable.



