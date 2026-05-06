Cómo hacer un delicioso flan de café: la receta para lograr una cremosidad perfecta

Hacer un postre de alta gama en casa ya no es solo para expertos. El flan de café se posicionó como el gran favorito de la repostería casera por su sencillez y su sabor contundente.

Esta receta reveló que, con apenas unos pocos ingredientes básicos, se puede lograr una textura cremosa que impacta incluso a los paladares más exigentes.

La clave del éxito radica en el control de la temperatura y en la paciencia durante el enfriado. Cocinarlo a fuego lento asegura que el postre no se llene de burbujas de aire, logrando esa superficie lisa y brillante que es marca registrada de las mejores confiterías.

Los ingredientes para la receta





Es fundamental respetar las proporciones de los lácteos y el café:

750 mililitros de leche entera.

180 gramos de azúcar.

3 huevos enteros y 3 yemas.

2 cucharadas de café soluble (o un espresso recién hecho para más intensidad).

Caramelo líquido al gusto para la base del molde.

El flan de café se posicionó como el gran favorito de la repostería casera por su sencillez y su sabor contundente.

El paso a paso





La elaboración lleva apenas 15 minutos de preparación, aunque el verdadero trabajo lo hace el calor suave del horno.

Preparación: precalentá el horno a 150 grados y poné agua a hervir para el baño maría. La mezcla: en un bol grande, integrá todos los ingredientes (leche, azúcar, huevos, yemas y café). Usá una batidora a velocidad baja: esto frena la entrada de aire en la masa, evitando que el flan quede con agujeritos. El molde: bañá la base con el caramelo. Volcá la mezcla de café poco a poco, usando una cuchara para que el líquido no golpee directamente el fondo y se mezcle con el caramelo. Baño maría: colocá el molde dentro de una fuente con agua hirviendo (que cubra más de la mitad) y tapalo con papel de aluminio. Cocción: horneá durante 2 horas aproximadamente. Sabrás que está listo cuando, al pincharlo con un palillo, este salga limpio.

El truco para desmoldarlo sin correr riesgos





Una vez que sale del horno, el reposo es obligatorio. El flan debe enfriarse a temperatura ambiente y luego pasar entre 6 y 12 horas en la heladera. Si intentás desmoldarlo antes de que esté frío, se va a romper.

Para un desmolde profesional, pasá un cuchillo fino por los bordes y sumergí la base del molde unos segundos en agua caliente. Esto garantiza que el caramelo se ablande y el flan se deslice suavemente sobre el plato con todo su brillo.