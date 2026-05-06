El "superalimento" olvidado que tiene más hierro que el lomo y cuesta mucho menos: ¿Cómo hacer hígado a la veneciana?

El hígado a la veneciana es uno de esos platos clásicos que, aunque quedó medio olvidado, está volviendo con fuerza por su sabor único, su valor nutritivo y su precio accesible. Esta preparación típica del norte de Italia combina ingredientes simples con una técnica precisa que transforma el hígado en algo tierno, sabroso y para nada invasivo.

Originario de Venecia, este plato se destaca por el equilibrio entre la intensidad del hígado y la dulzura de la cebolla cocida lentamente. Además, es una opción ideal para quienes buscan sumar hierro a la dieta sin gastar de más, ya que el hígado tiene incluso más hierro que cortes populares como el lomo.

Si alguna vez le tuviste desconfianza al hígado, esta receta puede ser el punto de inflexión. Bien hecho, queda suave, jugoso y lleno de sabor, perfecto para acompañar con un puré o una buena rodaja de pan para no dejar nada en el plato.

El origen veneciano de una receta humilde que conquistó generaciones por su sabor y su valor nutricional

El "fegato alla veneziana" tiene raíces antiguas en la cocina de Venecia, donde ya en tiempos del Imperio Romano se consumía hígado combinado con ingredientes dulces para suavizar su sabor fuerte. Con el paso de los siglos, la cebolla se convirtió en su compañera inseparable, aportando dulzor y textura.

Durante mucho tiempo fue considerado un plato popular, accesible para las familias trabajadoras. Hoy, en un contexto donde se revalorizan los cortes económicos y nutritivos, vuelve a estar en el centro de la escena como una opción inteligente y deliciosa.

Animate a darle una segunda oportunidad al hígado en tus comidas.

Ingredientes simples y económicos para lograr un plato lleno de sabor y personalidad

Para 2 a 3 personas vas a necesitar:

400 g de hígado de vaca

2 cebollas grandes

40 g de manteca

2 cucharadas de aceite de oliva

1 chorrito de vinagre o vino blanco

Sal y pimienta a gusto

(Opcional) Perejil fresco picado





Paso a paso detallado para lograr un hígado tierno, jugoso y sin sabor fuerte

1. Preparar el hígado correctamente para mejorar textura y sabor

Retirá cualquier membrana o nervio visible del hígado y cortalo en tiras o filetes finos. Si querés suavizar aún más su sabor, podés dejarlo en remojo en leche durante 30 minutos. Luego escurrilo y secalo bien con papel de cocina.

2. Cocinar la cebolla hasta lograr un dulzor profundo y textura suave

Cortá las cebollas en pluma (tiras finas). En una sartén grande, derretí la manteca con el aceite de oliva a fuego medio-bajo. Sumá la cebolla con una pizca de sal y cociná lentamente durante 15 a 20 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que esté bien tierna, transparente y apenas dorada.

El hígado veneciano es una receta humilde que conquistó generaciones por su sabor y su valor nutricional.

3. Sellar el hígado rápidamente para que quede tierno y no se endurezca

Subí un poco el fuego y agregá el hígado a la sartén. Cocinalo apenas 2 a 3 minutos por lado. Este paso es clave: si se cocina de más, el hígado queda duro y seco.

4. Desglasar y equilibrar sabores con un toque ácido

Incorporá un chorrito de vinagre o vino blanco para levantar los sabores del fondo de cocción. Mezclá bien y cociná un minuto más.

5. Ajustar condimentos y servir en su punto justo

Salpimentá a gusto (siempre al final para no endurecer el hígado) y, si te gusta, agregá perejil fresco picado. Serví enseguida, bien caliente.

Un cierre práctico para animarte a cocinar hígado sin miedo y sumarlo a tu menú semanal

El hígado a la veneciana demuestra que con pocos ingredientes y buena técnica se puede lograr un plato riquísimo, nutritivo y accesible. Es ideal para variar el menú, sumar hierro y aprovechar cortes que muchas veces pasamos por alto.

Si querés darle una vuelta más, podés probar estas variantes: