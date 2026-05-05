Martes, 5 de mayo de 2026

Bocadillos de arroz rellenos: receta fácil, crocante y económica

Una opción casera, rendidora y sabrosa que es ideal para aprovechar sobrantes o resolver comidas sin complicaciones.

MBurczynsky

Cuando se trata de cocinar rico sin gastar de más, las recetas de la abuela ganan protagonismo. Con pocos ingredientes y algo de creatividad, es posible lograr platos sabrosos que sorprenden tanto en el día a día como en reuniones informales.

Dentro de las opciones menos conocidas o baratas, los bocaditos de arroz rellenos se destacan por su versatilidad y capacidad de adaptarse a distintos gustos. 

 Una opción práctica y sabrosa para resolver comidas sin complicaciones. 

Ingredientes para 4 porciones: 

  • 2 tazas de arroz cocido (puede ser del día anterior)
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de queso rallado
  • 2 cucharadas de harina o almidón (opcional, para dar más consistencia)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Relleno a elección: jamón y queso, pollo desmenuzado, verduras salteadas o carne picada
  • Aceite para freír o cocinar al horno


     Ingredientes simples que permiten una preparación económica y rendidora. 

    Paso a paso: 

  • Preparar la base: colocar el arroz ya cocido en un bowl amplio y desarmar bien los grumos con un tenedor o con las manos limpias. Es importante que quede suelto para que la mezcla sea más uniforme.
  • Integrar los ingredientes: sumar el huevo, el queso rallado y los condimentos elegidos (sal, pimienta, orégano, etc.). Mezclar bien hasta lograr una preparación homogénea que se pueda manipular fácilmente.
  • Ajustar la textura: si notás que la mezcla está muy húmeda o no mantiene la forma, agregar de a poco harina o almidón hasta conseguir una consistencia firme pero maleable.
  • Preparar el relleno: tener listo el relleno elegido (jamón y queso, pollo, verduras salteadas o carne). Debe estar frío o tibio para facilitar el armado.
  • Formar las piezas: tomar una porción de la mezcla con la mano, aplastarla suavemente y colocar una pequeña cantidad de relleno en el centro. Cerrar con cuidado, formando bolitas o croquetas, asegurándose de que queden bien selladas.
  • Opcional para más crocancia: si se busca una textura más crocante, pasar cada unidad por pan rallado antes de cocinarlas.
  • Cocción: calentar abundante aceite en una sartén y freír hasta que estén dorados por fuera, girándolos para una cocción pareja. También se pueden cocinar al horno a 180° durante 20 a 25 minutos o en air fryer, hasta que estén firmes y dorados.
  • Escurrir y servir: retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite en caso de fritura. Servir calientes para disfrutar mejor su interior cremoso y su exterior crocante.

     El armado es sencillo y permite jugar con distintos rellenos según el gusto. 

    Consejos de la abuela  

    • Usar arroz frío ayuda a que la preparación tome mejor forma.
    • Para un extra de crocancia, se pueden rebozar en pan rallado antes de cocinar.
    • Si buscás una versión más liviana, optá por cocción al horno o en air fryer.
    • Incorporar hierbas como perejil o verdeo suma frescura al sabor.
    • Probar distintos rellenos permite reinventar la receta cada vez. 
