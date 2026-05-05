Bocadillos de arroz rellenos: receta fácil, crocante y económica

Cuando se trata de cocinar rico sin gastar de más, las recetas de la abuela ganan protagonismo. Con pocos ingredientes y algo de creatividad, es posible lograr platos sabrosos que sorprenden tanto en el día a día como en reuniones informales.
Dentro de las opciones menos conocidas o baratas, los bocaditos de arrozrellenos se destacan por su versatilidad y capacidad de adaptarse a distintos gustos.
Ingredientes para 4 porciones:
2 tazas de arroz cocido (puede ser del día anterior)
1 huevo
3 cucharadas de queso rallado
2 cucharadas de harina o almidón (opcional, para dar más consistencia)
Sal y pimienta a gusto
Relleno a elección: jamón y queso, pollo desmenuzado, verduras salteadas o carne picada
Aceite para freír o cocinar al horno
Paso a paso:
Preparar la base: colocar el arroz ya cocido en un bowl amplio y desarmar bien los grumos con un tenedor o con las manos limpias. Es importante que quede suelto para que la mezcla sea más uniforme.
Integrar los ingredientes: sumar el huevo, el queso rallado y los condimentos elegidos (sal, pimienta, orégano, etc.). Mezclar bien hasta lograr una preparación homogénea que se pueda manipular fácilmente.
Ajustar la textura: si notás que la mezcla está muy húmeda o no mantiene la forma, agregar de a poco harina o almidón hasta conseguir una consistencia firme pero maleable.
Preparar el relleno: tener listo el relleno elegido (jamón y queso, pollo, verduras salteadas o carne). Debe estar frío o tibio para facilitar el armado.
Formar las piezas: tomar una porción de la mezcla con la mano, aplastarla suavemente y colocar una pequeña cantidad de relleno en el centro. Cerrar con cuidado, formando bolitas o croquetas, asegurándose de que queden bien selladas.
Opcional para más crocancia: si se busca una textura más crocante, pasar cada unidad por pan rallado antes de cocinarlas.
Cocción: calentar abundante aceite en una sartén y freír hasta que estén dorados por fuera, girándolos para una cocción pareja. También se pueden cocinar al horno a 180° durante 20 a 25 minutos o en air fryer, hasta que estén firmes y dorados.
Escurrir y servir: retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite en caso de fritura. Servir calientes para disfrutar mejor su interior cremoso y su exterior crocante.
Consejos de la abuela
Usar arroz frío ayuda a que la preparación tome mejor forma.
Para un extra de crocancia, se pueden rebozar en pan rallado antes de cocinar.
Si buscás una versión más liviana, optá por cocción al horno o en air fryer.
Incorporar hierbas como perejil o verdeo suma frescura al sabor.
Probar distintos rellenos permite reinventar la receta cada vez.