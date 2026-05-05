El secreto para lograr una sopa de zapallo cremosa y sabrosa sin gastar de más

La sopa crema de zapallo es uno de esos clásicos que nunca fallan: simple, económica y profundamente reconfortante. Ideal para los días frescos o cuando necesitás algo liviano pero lleno de sabor, esta receta tiene todo para convertirse en un infaltable en tu cocina.

De origen humilde y presente en muchas culturas, el zapallo fue un alimento clave en América mucho antes de la llegada de los europeos. Con el tiempo, esta hortaliza se transformó en protagonista de platos cremosos que hoy disfrutamos en versiones más modernas, pero siempre con ese toque casero que nos conecta con lo simple.

En esta receta vamos a repasar cómo lograr una sopa crema de zapallo bien suave, equilibrada y con ese gustito que invita a repetir. No hace falta ser chef: con pocos ingredientes y algunos tips clave, te va a salir espectacular.

De la huerta a la olla: historia, ingredientes simples y el paso a paso para una sopa crema perfecta

El zapallo, cultivado desde hace miles de años en América, era utilizado por pueblos originarios en preparaciones tanto dulces como saladas.

La versión cremosa que hoy conocemos se popularizó con la incorporación de lácteos en la cocina europea, dando lugar a esa textura aterciopelada tan característica.

La sopa de zapallo es perfecta para días frescos o cuando necesitas algo liviano.

Ingredientes (para 4 porciones):

1 kg de zapallo (anco o calabaza)

1 cebolla mediana

1 papa chica (opcional, para dar más cremosidad)

1 diente de ajo

1 litro de caldo (verduras o pollo)

2 cucharadas de aceite o un pedacito de manteca

Sal y pimienta a gusto

2 cucharadas de crema de leche (opcional, pero suma mucho)

Nuez moscada (opcional)





Paso a paso:

Preparar los vegetales con prolijidad

Pelá el zapallo, sacale las semillas y cortalo en cubos medianos. Hacé lo mismo con la papa si decidís usarla. Picá la cebolla y el ajo bien chiquitos para que se integren mejor en la cocción. Rehogar para potenciar sabores desde el arranque

En una olla, calentá el aceite o la manteca a fuego medio. Sumá la cebolla con una pizca de sal y cociná hasta que esté transparente. Agregá el ajo y cociná apenas unos segundos más, sin que se queme. Cocinar el zapallo hasta que esté bien tierno

Incorporá los cubos de zapallo (y la papa si usás) y mezclá bien. Verté el caldo caliente hasta cubrir todo. Cociná a fuego medio durante unos 20-25 minutos, hasta que el zapallo esté completamente blando. Procesar para lograr la textura ideal

Retirá del fuego y procesá con mixer directo en la olla, o licuá en tandas si no tenés. La idea es lograr una crema lisa, sin grumos. Si te queda muy espesa, podés agregar un poco más de caldo o agua caliente. Ajustar sabor y sumar cremosidad

Volvé a llevar la olla al fuego bajo, agregá la crema de leche si querés una textura más suave y redonda. Condimentá con sal, pimienta y un toque de nuez moscada. Mezclá bien y calentá sin que hierva fuerte.

Con pocos ingredientes y algunos tips clave se puede cocinar una sopa de zapallo riquísima.

Un plato simple, rico y adaptable que siempre vale la pena preparar en casa

La sopa crema de zapallo es de esas recetas que demuestran que con pocos ingredientes se puede lograr algo realmente delicioso. Es ideal para una cena liviana o como entrada elegante si tenés invitados: la podés servir con croutones, semillas tostadas o un chorrito de crema por encima.

¿Unos tips para variar? Podés sumarle zanahoria para un sabor más dulce, jengibre fresco para un toque picante y moderno, o incluso un poco de queso rallado al final para hacerla más intensa. También queda buenísima en versión vegana, usando solo aceite y evitando la crema.