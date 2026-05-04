La receta infalible para salvar tu merienda con unos pancakes de banana

Preparar unos pancakes de banana es una de las opciones más elegidas para la hora de la merienda y acompañar unos mates debido a que cuenta con una receta muy sencilla que lleva tres ingredientes.

Se convirtieron en una de las alternativas principales cuando se busca algo rápido, rico y fácil porque destacan por su esponjosidad y su versatilidad, debido a que puede ser acompañado por productos dulces y salados.

Además, es una opción gastronómica que aporta mucha energía y que puede ser acompañada por infusiones calientes como el mate, el café o té durante el otoño y el invierno o ser un complemento ideal para bebidas más frescas como licuados en el verano.

Los ingredientes necesarios para estos pancakes de banana

2 bananas grandes y muy maduras

2 huevos

2 cucharadas harina leudante

En caso de no contar con harina leudante, puede ser reemplazada por cualquier tipo de harina en las mismas proporciones, pero deberán incorporarle una cucharadita de polvo para hornear.

Paso a paso: cómo se preparan los pancakes de banana

Lo primero que deberán hacer es pisar las bananas con un tenedor en un bol hasta obtener un puré sin grumos. Luego de esto, deberán agregar los dos huevos y batir todo hasta lograr una mezcla homogénea.

Después de estos pasos, deben incorporar la harina a esta preparación e integrarla con el resto de los ingredientes. De forma optativa se puede agregar esencia de vainilla, sal y canela.

La opción para merendar con solo tres ingredientes.

Calentar una sartén antiadherente a fuego medio, colocarle un poco de aceite y luego verter pequeñas porciones de esta mezcla en la sartén. Deben cocinarse por dos minutos aproximadamente, o hasta que se formen burbujas en la superficie.

Darlos vuelta y cocinar del otro lado hasta que estén dorados; se estima que puede ser dos minutos más. Luego de esto, retirarlos del fuego y seguir cocinando las demás. Una vez que los tengan listos, acompañar con lo que deseen.