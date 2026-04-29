Bizcochitos azucarados con tapa de pascualina: una receta rápida para la merienda

La merienda suele ser ese momento del día en el que aparece el antojo de algo rico, pero no siempre hay tiempo para preparar una receta elaborada.

Para esos momentos en que el tiempo escasea y el presupuesto es bajo, la tapa de pascualina te salva. Con pocos ingredientes y en cuestión de minutos, se puede resolver algo casero, rico y rendidor sin necesidad de complicarse en la cocina.

Dentro de las opciones, los bizcochitos azucarados aparecen como una alternativa ideal: fáciles de hacer, crocantes y con ese toque dulce que combina perfecto con cualquier infusión.

Una solución rápida, económica y dulce para salvar la merienda en casa.

Ingredientes para los bizcochitos azucarados con tapa de pascualina

1 tapa de pascualina

2 cucharadas de manteca derretida

3 o 4 cucharadas de azúcar negra o azúcar rubia

1 cucharadita de canela, opcional

1 chorrito de esencia de vainilla, opcional

Con pocos productos se puede resolver una merienda casera y económica.

Paso a paso de la preparación

Estirar la tapa de pascualina sobre la mesada y dejarla unos minutos a temperatura ambiente para que sea más fácil de trabajar.

Pintar toda la superficie con manteca derretida. No hace falta excederse: una capa fina alcanza para que el azúcar se adhiera y se dore mejor.

Espolvorear azúcar negra o azúcar rubia por encima.

La azúcar negra aporta un sabor más intenso, húmedo y acaramelado. La azúcar rubia da un resultado más suave, dorado y crocante.

Agregar canela o unas gotas de vainilla si se busca un perfume más marcado.

Doblar la masa a la mitad o cubrir con otra parte de la misma tapa, presionando apenas para que el relleno dulce quede bien integrado.

Cortar en cuadraditos, tiras o triángulos pequeños. También se pueden hacer rollitos y luego cortar porciones tipo palmeritas.

Colocar en una placa para horno con papel manteca o apenas enmantecada.

Llevar a horno precalentado a temperatura media, unos 180 °C, durante 10 a 15 minutos, hasta que estén dorados y crocantes.

Retirar, dejar enfriar unos minutos y servir. Al salir del horno pueden estar algo blandos, pero al enfriarse toman mejor textura.

El secreto está en pintar, espolvorear, cortar y hornear hasta dorar.

Consejos para que los bizcochitos azucarados queden ricos

Para lograr una textura bien crocante, es clave no excederse con la manteca: una capa fina permite que el azúcar se adhiera sin humedecer demasiado la masa.

Si buscás un resultado más seco y crujiente, podés estirar levemente la tapa antes de usarla. Además, controlar el horno es fundamental: una cocción a temperatura media asegura que se doren parejo sin quemarse, especialmente en los bordes.

En cuanto al sabor, la elección del azúcar hace la diferencia. La versión con azúcar negra aporta humedad, color oscuro y un gusto más profundo tipo caramelo, ideal para quienes prefieren sabores intensos.

La azúcar rubia, en cambio, da un resultado más liviano y dorado. También podés combinarlas o sumar especias como canela o ralladura de cítricos para darles un toque distinto sin complicar la receta.