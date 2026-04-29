Bizcochitos azucarados con tapa de pascualina: una receta rápida para la merienda
Una opción práctica y rendidora para transformar una masa simple en bocados dulces irresistibles, perfectos para compartir en familia o con amigos.
La merienda suele ser ese momento del día en el que aparece el antojo de algo rico, pero no siempre hay tiempo para preparar una receta elaborada.
Para esos momentos en que el tiempo escasea y el presupuesto es bajo, la tapa de pascualina te salva. Con pocos ingredientes y en cuestión de minutos, se puede resolver algo casero, rico y rendidor sin necesidad de complicarse en la cocina.
Dentro de las opciones, los bizcochitos azucarados aparecen como una alternativa ideal: fáciles de hacer, crocantes y con ese toque dulce que combina perfecto con cualquier infusión.
Ingredientes para los bizcochitos azucarados con tapa de pascualina
Paso a paso de la preparación
La azúcar negra aporta un sabor más intenso, húmedo y acaramelado. La azúcar rubia da un resultado más suave, dorado y crocante.
Consejos para que los bizcochitos azucarados queden ricos
Para lograr una textura bien crocante, es clave no excederse con la manteca: una capa fina permite que el azúcar se adhiera sin humedecer demasiado la masa.
Si buscás un resultado más seco y crujiente, podés estirar levemente la tapa antes de usarla. Además, controlar el horno es fundamental: una cocción a temperatura media asegura que se doren parejo sin quemarse, especialmente en los bordes.
En cuanto al sabor, la elección del azúcar hace la diferencia. La versión con azúcar negra aporta humedad, color oscuro y un gusto más profundo tipo caramelo, ideal para quienes prefieren sabores intensos.
La azúcar rubia, en cambio, da un resultado más liviano y dorado. También podés combinarlas o sumar especias como canela o ralladura de cítricos para darles un toque distinto sin complicar la receta.