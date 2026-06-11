Receta tentadora y práctica: cómo hacer espaguetis al limón con parmesano, ideal para resolver cualquier comida

Los espaguetis cremosos con limón y parmesano son ideales para quienes buscan resolver una comida en poco tiempo. Se trata de una receta simple, con ingredientes accesibles, que permite salir de lo habitual o de los clásicos fideos con tuco.

Este plato se destaca por su salsa suave y perfumada, donde el protagonismo lo tienen el queso y el toque cítrico del limón.

Uno de los secretos de esta preparación está en el uso del agua de cocción de la pasta. Este ingrediente clave aporta almidón, lo que ayuda a emulsionar la salsa y lograr una textura cremosa sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de crema.

Receta fácil para hacer espaguetis al limón

Ingredientes:

200 g de espaguetis

1 limón grande

3 cucharadas de queso parmesano rallado

2 cucharadas de queso crema o crema de leche

1 cucharada de manteca o aceite de oliva

1 diente de ajo (opcional)

Sal y pimienta negra a gusto

Perejil, albahaca o ralladura extra para finalizar





La receta de espaguettis al limón es una opción versátil tanto para un almuerzo rápido como para una cena liviana.

Preparación:

Para comenzar, hervir abundante agua con sal en una olla amplia. Una vez que rompa el hervor, incorporar los espaguetis y cocinarlos hasta que estén al dente, siguiendo las indicaciones del paquete. Antes de colar la pasta, reservar aproximadamente una taza del agua de cocción, ya que será fundamental para la salsa. Mientras tanto, en una sartén grande, derretir la manteca o calentar el aceite de oliva a fuego medio. Si se decide utilizar ajo, agregarlo picado y saltearlo brevemente, evitando que se queme para que no amargue la preparación. Luego, incorporar la ralladura de limón y un pequeño chorrito de su jugo, lo que aportará aroma y frescura. A continuación, sumar el queso crema o la crema de leche y mezclar hasta integrar. Agregar los espaguetis cocidos directamente a la sartén junto con un poco del agua de cocción reservada. Incorporar el queso parmesano rallado y mezclar de manera constante hasta lograr una salsa homogénea y cremosa que envuelva la pasta. Si es necesario, agregar más agua de cocción para ajustar la textura. Finalmente, condimentar con pimienta negra y terminar con hierbas frescas como perejil o albahaca, o incluso con un poco más de ralladura de limón para intensificar el sabor.

Tips para mejorar la receta