IRRESISTIBLE
Receta tentadora y práctica: cómo hacer espaguetis al limón con parmesano, ideal para resolver cualquier comida
Los espaguetis de limón y queso parmesano son fáciles y rápidos de preparar, una receta ideal para quienes buscan un almuerzo o una cena liviana.
Los espaguetis cremosos con limón y parmesano son ideales para quienes buscan resolver una comida en poco tiempo. Se trata de una receta simple, con ingredientes accesibles, que permite salir de lo habitual o de los clásicos fideos con tuco.
Este plato se destaca por su salsa suave y perfumada, donde el protagonismo lo tienen el queso y el toque cítrico del limón.
Uno de los secretos de esta preparación está en el uso del agua de cocción de la pasta. Este ingrediente clave aporta almidón, lo que ayuda a emulsionar la salsa y lograr una textura cremosa sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de crema.
Receta fácil para hacer espaguetis al limón
Ingredientes:
- 200 g de espaguetis
- 1 limón grande
- 3 cucharadas de queso parmesano rallado
- 2 cucharadas de queso crema o crema de leche
- 1 cucharada de manteca o aceite de oliva
- 1 diente de ajo (opcional)
- Sal y pimienta negra a gusto
- Perejil, albahaca o ralladura extra para finalizar
Preparación:
- Para comenzar, hervir abundante agua con sal en una olla amplia. Una vez que rompa el hervor, incorporar los espaguetis y cocinarlos hasta que estén al dente, siguiendo las indicaciones del paquete.
- Antes de colar la pasta, reservar aproximadamente una taza del agua de cocción, ya que será fundamental para la salsa. Mientras tanto, en una sartén grande, derretir la manteca o calentar el aceite de oliva a fuego medio.
- Si se decide utilizar ajo, agregarlo picado y saltearlo brevemente, evitando que se queme para que no amargue la preparación. Luego, incorporar la ralladura de limón y un pequeño chorrito de su jugo, lo que aportará aroma y frescura.
- A continuación, sumar el queso crema o la crema de leche y mezclar hasta integrar. Agregar los espaguetis cocidos directamente a la sartén junto con un poco del agua de cocción reservada.
- Incorporar el queso parmesano rallado y mezclar de manera constante hasta lograr una salsa homogénea y cremosa que envuelva la pasta. Si es necesario, agregar más agua de cocción para ajustar la textura.
- Finalmente, condimentar con pimienta negra y terminar con hierbas frescas como perejil o albahaca, o incluso con un poco más de ralladura de limón para intensificar el sabor.
Tips para mejorar la receta
- Usar limones frescos para obtener un sabor más intenso y natural.
- No excederse con el jugo de limón para evitar que la preparación quede demasiado ácida.
- Agregar frutos secos, como nueces o almendras, para sumar textura.
- Incorporar pollo o camarones si se busca una versión más completa.
- Servir inmediatamente para disfrutar mejor la cremosidad de la salsa.