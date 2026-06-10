Receta de bizcochuelo casero: cómo hacer esta versión tradicional y fácil que te salva la merienda

La merienda ocupa un lugar especial dentro de las costumbres argentinas. Ya sea para compartir en familia, acompañar una charla entre amigos o disfrutar de una pausa durante la tarde, siempre es una buena oportunidad para comer algo rico y casero.

Entre las opciones más elegidas aparece el bizcochuelo de vainilla, se convierte en un acompañante infalible para el café, el té, el mate o incluso un vaso de leche.

La principal virtud de la preparación es que se caracteriza por su textura esponjosa, sabor suave y la facilidad de preparación, ya que requiere pocos ingredientes que suelen estar presentes en cualquier cocina.

Receta de bizcochuelo de vainilla.

Ingredientes para la preparación





3 huevos.

200 gramos de azúcar.

200 mililitros de leche.

100 mililitros de aceite.

300 gramos de harina leudante.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Manteca o aceite para el molde.

Huevos, azúcar, harina, leche y esencia de vainilla son suficientes para preparar esta clásica receta casera.

Preparación del clásico bizcochuelo de vainilla

Precalentar el horno a 180 grados durante al menos 10 minutos. Mientras tanto, enmantecar y enharinar un molde de aproximadamente 24 centímetros de diámetro. Colocar los huevos y el azúcar en un recipiente amplio. Batir durante varios minutos hasta obtener una mezcla más clara, espumosa y con mayor volumen. Incorporar la esencia de vainilla y continuar mezclando. Luego agregar el aceite en forma de hilo mientras se sigue batiendo para integrar correctamente todos los ingredientes. Añadir la leche poco a poco y mezclar suavemente hasta lograr una preparación homogénea. Incorporar la harina leudante previamente tamizada. Hacerlo en varias tandas y con movimientos envolventes para evitar que la mezcla pierda aire. Volcar la preparación en el molde previamente preparado y distribuirla de manera uniforme. Llevar al horno durante aproximadamente 35 a 40 minutos. Evitar abrir la puerta durante los primeros 30 minutos para que el bizcochuelo crezca correctamente. Comprobar la cocción introduciendo un palillo en el centro. Si sale limpio, retirar del horno. Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Luego permitir que se enfríe completamente sobre una rejilla. Servir solo, espolvoreado con azúcar impalpable o acompañado con dulce de leche, mermelada o crema.

Con unos pocos pasos y una cocción sencilla, es posible lograr una preparación esponjosa y llena de sabor.

Consejos para que el bizcochuelo de vainilla salga perfecto