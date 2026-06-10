Receta de la tarta Sacher: el delicioso postre austriaco de chocolate ideal para la merienda o el postre

La tarta Sacher es uno de los postres más emblemáticos de la repostería europea. De origen austríaco, esta preparación se destaca por su combinación de sabores intensos: un bizcocho de chocolate húmedo, relleno con mermelada de damasco y cubierto con un glaseado brillante que le da su característico acabado.

Su historia se remonta al siglo XIX, cuando fue creada en Viena por Franz Sacher, un joven aprendiz de cocina que ideó esta receta para sorprender a la realeza. Con el paso del tiempo, la torta se convirtió en un clásico internacional, presente en cafeterías y pastelerías de todo el mundo.

Ingredientes y paso a paso para hacer tarta Sacher

Para el bizcocho:

150 g de chocolate negro

150 g de manteca

150 g de azúcar

6 huevos

150 g de harina de trigo

1 cucharadita de polvo de hornear





Para el relleno:

200 g de mermelada de frutos rojos





Para el glaseado (opcional):

200 g de chocolate negro

200 ml de crema de leche





La torta Sacher es ideal para hacer en casa porque lleva pocos ingredientes y el procedimiento es sencillo de seguir.

Para comenzar, es importante precalentar el horno a 180 °C y preparar un molde redondo previamente enmantecado para evitar que la mezcla se adhiera. El primer paso consiste en derretir el chocolate junto con la manteca, ya sea a baño María o en el microondas en intervalos cortos, removiendo hasta lograr una textura uniforme. En paralelo, se baten los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Luego, se integran ambas preparaciones y se incorporan la harina y el polvo de hornear previamente tamizados. Se mezcla hasta obtener una masa homogénea, que se vierte en el molde. La cocción se realiza durante aproximadamente 35 a 40 minutos. Para comprobar si está listo, se puede introducir un palillo en el centro: si sale limpio, el bizcocho ya está en su punto. Una vez fuera del horno, se deja enfriar completamente antes de continuar. Mientras tanto, la mermelada de damasco se calienta ligeramente para facilitar su aplicación. El bizcocho se corta en capas y se rellena de manera uniforme. Para el glaseado, se calienta la crema de leche hasta que alcance el punto de hervor, se retira del fuego y se añade el chocolate troceado, mezclando hasta lograr una cobertura lisa. Finalmente, se arma la torta colocando las capas y cubriendo toda la superficie con el glaseado. Se alisa con una espátula y se deja enfriar en la heladera antes de servir.

Consejos para mejorar la receta