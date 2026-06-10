Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 10 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
UNA DELICIA

Receta de la tarta Sacher: el delicioso postre austriaco de chocolate ideal para la merienda o el postre

La tarta Sacher puede prepararse fácilmente en casa con ingredientes accesibles y es una receta ideal para disfrutar como postre o cuando hay antojo de algo dulce.

LBarrios
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La tarta Sacher es uno de los postres más emblemáticos de la repostería europea. De origen austríaco, esta preparación se destaca por su combinación de sabores intensos: un bizcocho de chocolate húmedo, relleno con mermelada de damasco y cubierto con un glaseado brillante que le da su característico acabado.

Su historia se remonta al siglo XIX, cuando fue creada en Viena por Franz Sacher, un joven aprendiz de cocina que ideó esta receta para sorprender a la realeza. Con el paso del tiempo, la torta se convirtió en un clásico internacional, presente en cafeterías y pastelerías de todo el mundo.

Ingredientes y paso a paso para hacer tarta Sacher

Para el bizcocho:

  • 150 g de chocolate negro
  • 150 g de manteca
  • 150 g de azúcar
  • 6 huevos
  • 150 g de harina de trigo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear


Para el relleno:

  • 200 g de mermelada de frutos rojos


Para el glaseado (opcional):

  • 200 g de chocolate negro
  • 200 ml de crema de leche


La torta Sacher es ideal para hacer en casa porque lleva pocos ingredientes y el procedimiento es sencillo de seguir.&nbsp;
La torta Sacher es ideal para hacer en casa porque lleva pocos ingredientes y el procedimiento es sencillo de seguir. 

  1. Para comenzar, es importante precalentar el horno a 180 °C y preparar un molde redondo previamente enmantecado para evitar que la mezcla se adhiera.
  2. El primer paso consiste en derretir el chocolate junto con la manteca, ya sea a baño María o en el microondas en intervalos cortos, removiendo hasta lograr una textura uniforme. En paralelo, se baten los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa.
  3. Luego, se integran ambas preparaciones y se incorporan la harina y el polvo de hornear previamente tamizados. Se mezcla hasta obtener una masa homogénea, que se vierte en el molde.
  4. La cocción se realiza durante aproximadamente 35 a 40 minutos. Para comprobar si está listo, se puede introducir un palillo en el centro: si sale limpio, el bizcocho ya está en su punto. Una vez fuera del horno, se deja enfriar completamente antes de continuar.
  5. Mientras tanto, la mermelada de damasco se calienta ligeramente para facilitar su aplicación. El bizcocho se corta en capas y se rellena de manera uniforme.
  6. Para el glaseado, se calienta la crema de leche hasta que alcance el punto de hervor, se retira del fuego y se añade el chocolate troceado, mezclando hasta lograr una cobertura lisa.
  7. Finalmente, se arma la torta colocando las capas y cubriendo toda la superficie con el glaseado. Se alisa con una espátula y se deja enfriar en la heladera antes de servir.

Consejos para mejorar la receta

  • Para lograr un mejor resultado, se recomienda utilizar chocolate de buena calidad, ya que es el ingrediente principal y define el sabor final del postre.
  • También es importante respetar los tiempos de enfriado, tanto del bizcocho como del glaseado, para facilitar el armado y evitar que la cobertura se deslice.
  • Otro punto clave es no excederse en la cantidad de mermelada: una capa fina es suficiente para aportar humedad y contraste sin opacar el sabor del chocolate.
  • Por último, dejar reposar la torta unas horas en la heladera antes de consumirla permite que los sabores se integren mejor, logrando una textura más firme y un resultado más equilibrado.
Esta nota habla de:
1
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."
Noticias

El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."

4
El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha
Noticias

El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha

5
El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento
Noticias

El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento

Últimas noticias de Receta