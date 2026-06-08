Capeletis a los cuatro quesos: una receta italiana para disfrutar en los días más frescos
Esta pasta clásica de la gastronomía italiana es una preparación simple, rendidora y llena de sabor que transforma cualquier almuerzo o cena en un momento especial.
Cuando las temperaturas empiezan a bajar, las pastas vuelven a ocupar un lugar privilegiado en la mesa. Entre las opciones más elegidas para disfrutar de una comida abundante y reconfortante, los capeletis a los cuatro quesos se destacan por su combinación de sabores intensos y su textura cremosa, ideal para compartir en familia o con amigos.
De origen italiano y con una fuerte presencia en la gastronomía argentina, esta receta reúne lo mejor de dos mundos: una pasta rellena que aporta consistencia y una salsa suave que envuelve cada bocado. Fácil de preparar y perfecta para una ocasión especial o para resolver una comida de fin de semana en solo unos minutos.
¿Cómo preparar los capeletis a los cuatro quesos ideales para el almuerzo?
Para la pasta
- 500 gramos de capeletis (pueden ser de jamón y queso, carne o verdura)
Para la salsa cuatro quesos
- 250 ml de crema de leche
- 100 gramos de queso mozzarella
- 80 gramos de queso parmesano rallado
- 80 gramos de queso azul
- 80 gramos de queso pategrás
- 1 cucharada de manteca
- Pimienta negra a gusto
- Nuez moscada a gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
Preparación
- Llevar una olla grande con abundante agua a ebullición. Agregar sal y cocinar los capeletis siguiendo las indicaciones de cocción hasta que estén al dente.
- Mientras tanto, colocar la manteca en una sartén amplia a fuego bajo. Incorporar la crema de leche y mezclar suavemente hasta que tome temperatura sin llegar a hervir.
- Agregar la mozzarella, el parmesano, el queso azul y el pategrás cortados en trozos pequeños. Revolver de manera constante hasta que todos los quesos se fundan y se forme una salsa homogénea y cremosa.
- Condimentar con pimienta negra y una pizca de nuez moscada. Si la salsa queda demasiado espesa, sumar unas cucharadas del agua de cocción de la pasta.
- Escurrir los capeletis e incorporarlos directamente a la sartén con la salsa. Mezclar con cuidado para que queden bien cubiertos.
- Servir de inmediato y, si se desea, finalizar con un poco más de queso parmesano rallado y perejil fresco picado.
¿Cómo hacer los capeletis de forma casera?
Ingredientes para la masa
- 400 gramos de harina 0000
- 4 huevos
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 pizca de sal
Ingredientes para el relleno
- 200 gramos de jamón cocido picado
- 200 gramos de queso mozzarella rallado
- 100 gramos de queso rallado
- 1 huevo
- Pimienta y nuez moscada a gusto
Preparación
- Colocar la harina sobre la mesada formando una corona. En el centro agregar los huevos, el aceite y la sal. Integrar los ingredientes hasta obtener una masa lisa y uniforme.
- Amasar durante unos 10 minutos hasta que quede suave y elástica. Cubrir con un repasador y dejar descansar durante 30 minutos.
- Mientras tanto, preparar el relleno mezclando el jamón, los quesos, el huevo y los condimentos hasta formar una pasta homogénea.
- Estirar la masa con palo de amasar o máquina para pastas hasta lograr una lámina fina. Cortar cuadrados de aproximadamente 4 o 5 centímetros.
- Colocar una pequeña porción de relleno en el centro de cada cuadrado. Doblar formando un triángulo y presionar bien los bordes para sellarlos.
- Unir las dos puntas inferiores alrededor de un dedo y presionar suavemente para dar la clásica forma de capeleti.
- Cocinarlos en abundante agua hirviendo con sal durante 3 a 5 minutos, o hasta que suban a la superficie. Luego servir con la salsa cuatro quesos recién preparada.