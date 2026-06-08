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Lunes, 8 de junio de 2026

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Capeletis a los cuatro quesos: una receta italiana para disfrutar en los días más frescos

Esta pasta clásica de la gastronomía italiana es una preparación simple, rendidora y llena de sabor que transforma cualquier almuerzo o cena en un momento especial.

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Cuando las temperaturas empiezan a bajar, las pastas vuelven a ocupar un lugar privilegiado en la mesa. Entre las opciones más elegidas para disfrutar de una comida abundante y reconfortante, los capeletis a los cuatro quesos se destacan por su combinación de sabores intensos y su textura cremosa, ideal para compartir en familia o con amigos.

De origen italiano y con una fuerte presencia en la gastronomía argentina, esta receta reúne lo mejor de dos mundos: una pasta rellena que aporta consistencia y una salsa suave que envuelve cada bocado. Fácil de preparar y perfecta para una ocasión especial o para resolver una comida de fin de semana en solo unos minutos.

¿Cómo preparar los capeletis a los cuatro quesos ideales para el almuerzo?

¿Cómo preparar los capeletis a los cuatro quesos ideales para el almuerzo?

¿Cómo preparar los capeletis a los cuatro quesos ideales para el almuerzo?

Para la pasta

  • 500 gramos de capeletis (pueden ser de jamón y queso, carne o verdura)


Para la salsa cuatro quesos

  • 250 ml de crema de leche
  • 100 gramos de queso mozzarella
  • 80 gramos de queso parmesano rallado
  • 80 gramos de queso azul
  • 80 gramos de queso pategrás
  • 1 cucharada de manteca
  • Pimienta negra a gusto
  • Nuez moscada a gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)

Preparación

  1. Llevar una olla grande con abundante agua a ebullición. Agregar sal y cocinar los capeletis siguiendo las indicaciones de cocción hasta que estén al dente.
  2. Mientras tanto, colocar la manteca en una sartén amplia a fuego bajo. Incorporar la crema de leche y mezclar suavemente hasta que tome temperatura sin llegar a hervir.
  3. Agregar la mozzarella, el parmesano, el queso azul y el pategrás cortados en trozos pequeños. Revolver de manera constante hasta que todos los quesos se fundan y se forme una salsa homogénea y cremosa.
  4. Condimentar con pimienta negra y una pizca de nuez moscada. Si la salsa queda demasiado espesa, sumar unas cucharadas del agua de cocción de la pasta.
  5. Escurrir los capeletis e incorporarlos directamente a la sartén con la salsa. Mezclar con cuidado para que queden bien cubiertos.
  6. Servir de inmediato y, si se desea, finalizar con un poco más de queso parmesano rallado y perejil fresco picado.

¿Cómo hacer los capeletis de forma casera?


Ingredientes para la masa

  • 400 gramos de harina 0000
  • 4 huevos
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 pizca de sal


Ingredientes para el relleno

  • 200 gramos de jamón cocido picado
  • 200 gramos de queso mozzarella rallado
  • 100 gramos de queso rallado
  • 1 huevo
  • Pimienta y nuez moscada a gusto


Preparación

  1. Colocar la harina sobre la mesada formando una corona. En el centro agregar los huevos, el aceite y la sal. Integrar los ingredientes hasta obtener una masa lisa y uniforme.
  2. Amasar durante unos 10 minutos hasta que quede suave y elástica. Cubrir con un repasador y dejar descansar durante 30 minutos.
  3. Mientras tanto, preparar el relleno mezclando el jamón, los quesos, el huevo y los condimentos hasta formar una pasta homogénea.
  4. Estirar la masa con palo de amasar o máquina para pastas hasta lograr una lámina fina. Cortar cuadrados de aproximadamente 4 o 5 centímetros.
  5. Colocar una pequeña porción de relleno en el centro de cada cuadrado. Doblar formando un triángulo y presionar bien los bordes para sellarlos.
  6. Unir las dos puntas inferiores alrededor de un dedo y presionar suavemente para dar la clásica forma de capeleti.
  7. Cocinarlos en abundante agua hirviendo con sal durante 3 a 5 minutos, o hasta que suban a la superficie. Luego servir con la salsa cuatro quesos recién preparada.

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