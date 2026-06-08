Capeletis a los cuatro quesos: una receta italiana para disfrutar en los días más frescos

Cuando las temperaturas empiezan a bajar, las pastas vuelven a ocupar un lugar privilegiado en la mesa. Entre las opciones más elegidas para disfrutar de una comida abundante y reconfortante, los capeletis a los cuatro quesos se destacan por su combinación de sabores intensos y su textura cremosa, ideal para compartir en familia o con amigos.

De origen italiano y con una fuerte presencia en la gastronomía argentina, esta receta reúne lo mejor de dos mundos: una pasta rellena que aporta consistencia y una salsa suave que envuelve cada bocado. Fácil de preparar y perfecta para una ocasión especial o para resolver una comida de fin de semana en solo unos minutos.

¿Cómo preparar los capeletis a los cuatro quesos ideales para el almuerzo?

¿Cómo preparar los capeletis a los cuatro quesos ideales para el almuerzo?

Para la pasta

500 gramos de capeletis (pueden ser de jamón y queso, carne o verdura)





Para la salsa cuatro quesos

250 ml de crema de leche

100 gramos de queso mozzarella

80 gramos de queso parmesano rallado

80 gramos de queso azul

80 gramos de queso pategrás

1 cucharada de manteca

Pimienta negra a gusto

Nuez moscada a gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Preparación

Llevar una olla grande con abundante agua a ebullición. Agregar sal y cocinar los capeletis siguiendo las indicaciones de cocción hasta que estén al dente. Mientras tanto, colocar la manteca en una sartén amplia a fuego bajo. Incorporar la crema de leche y mezclar suavemente hasta que tome temperatura sin llegar a hervir. Agregar la mozzarella, el parmesano, el queso azul y el pategrás cortados en trozos pequeños. Revolver de manera constante hasta que todos los quesos se fundan y se forme una salsa homogénea y cremosa. Condimentar con pimienta negra y una pizca de nuez moscada. Si la salsa queda demasiado espesa, sumar unas cucharadas del agua de cocción de la pasta. Escurrir los capeletis e incorporarlos directamente a la sartén con la salsa. Mezclar con cuidado para que queden bien cubiertos. Servir de inmediato y, si se desea, finalizar con un poco más de queso parmesano rallado y perejil fresco picado.

¿Cómo hacer los capeletis de forma casera?





Ingredientes para la masa

400 gramos de harina 0000

4 huevos

1 cucharada de aceite de oliva

1 pizca de sal





Ingredientes para el relleno

200 gramos de jamón cocido picado

200 gramos de queso mozzarella rallado

100 gramos de queso rallado

1 huevo

Pimienta y nuez moscada a gusto





Preparación