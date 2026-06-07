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Domingo, 7 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
RICO Y SANO

La deliciosa torta individual de chocolate y avena que se hace en el microondas y apenas en dos minutos

Esta torta en taza es perfecta para resolver un antojo dulce, sin utilizar demasiados ingredientes y sin la necesidad de prender el horno.

LBarrios
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 Para quienes buscan resolver un antojo dulce de forma rápida y sin complicaciones, existen recetas simples que permiten preparar algo rico en cuestión de minutos. 

Una de las opciones más elegidas es esta torta de chocolate, banana y avena que se prepara directamente en una taza o recipiente apto para microondas. En apenas dos minutos, es posible obtener una preparación casera y lista para consumir, ideal para acompañar la merienda o darse un gusto en cualquier momento del día.

Paso a paso para hacer la torta de chocolate y avena en microondas

Para preparar esta receta rápida, se necesitan pocos ingredientes:

  • 1 banana madura
  • 3 cucharadas de avena instantánea
  • 1 barrita de chocolate amargo o un puñado de chips de chocolate
  • Opcional: endulzante o miel, según preferencia


Este postre en taza te permite resolver cualquier merienda o antojo dulce de una manera práctica y saludable. También podés sumarle otros ingredientes como dulce de leche, más chocolate y ralladura de otras frutas.&nbsp;
Este postre en taza te permite resolver cualquier merienda o antojo dulce de una manera práctica y saludable. También podés sumarle otros ingredientes como dulce de leche, más chocolate y ralladura de otras frutas. 

El primer paso consiste en pisar la banana directamente en la taza o recipiente donde se cocinará el postre. Es importante lograr un puré lo más uniforme posible, sin grumos, para que la textura final sea más suave.

Luego, se incorporan las cucharadas de avena y se mezcla bien hasta formar una preparación espesa y homogénea. En este punto, si se desea un sabor más dulce, se puede agregar un poco de miel o endulzante.

A continuación, se añade el chocolate. Puede colocarse en el centro de la mezcla, presionando levemente para que quede cubierto. Esto permitirá que, durante la cocción, se derrita y genere un efecto de "corazón" cremoso en el interior del postre.

Con la preparación lista, se lleva el recipiente al microondas a potencia máxima durante aproximadamente un minuto y medio. El tiempo puede variar según el equipo, por lo que si al retirarlo aún está muy blando, se puede continuar la cocción en intervalos cortos de 10 a 15 segundos.

Una vez cocido, se retira con cuidado, ya que el recipiente estará caliente. El resultado será una torta individual con bordes firmes y un centro húmedo de chocolate.

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