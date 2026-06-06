Ojos, la factura más argentina: masa nube, crema pastelera y corazón de dulce de leche

Ya sea en familia o con amigos, la merienda es el momento de compartir algo dulce junto al tradicional mate y una rica infusión caliente.

Entre las opciones más elegidas para la tarde, las facturas son grandes aliadas porque no solo se pueden comprar en la panadería, sino que pueden hacerse desde la comodidad del hogar y con pocos ingredientes.

Los ojos son una de las opciones más emblemáticas de Argentina. Elaborados con una masa suave y esponjosa, se distinguen por su clásico relleno de crema pastelera coronado con un centro de dulce de leche.

Los ojos son una de las facturas más tradicionales de la panadería argentina, reconocidos por su masa esponjosa y su característico relleno doble.

Ingredientes para la masa

1 kg de harina 0000

120 g de azúcar

20 g de sal

50 g de levadura fresca

2 huevos

120 g de manteca pomada

500 ml de leche tibia aproximadamente

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la crema pastelera

500 ml de leche

4 yemas

100 g de azúcar

40 g de maicena

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la decoración

Dulce de leche repostero

1 huevo para pincelar

Almíbar (opcional)

Harina, huevos, leche, manteca y rellenos clásicos son la base de esta tradicional receta de panadería.

Preparación paso a paso

Paso 1: preparar la masa

Disolver la levadura en una parte de la leche tibia junto con una cucharadita de azúcar. Dejar reposar durante 10 minutos hasta que se forme espuma.

Paso 2: formar el bollo

En un recipiente grande colocar la harina, el azúcar y la sal. Agregar los huevos, la esencia de vainilla, la manteca y la levadura activada. Incorporar de a poco la leche restante mientras se amasa.

Paso 3: amasar

Trabajar la masa durante unos 10 a 15 minutos hasta obtener una preparación lisa, suave y elástica. Sí es necesario agregar un poco más de harina o leche para lograr la textura adecuada.

Paso 4: primer levado

Formar un bollo, colocarlo en un recipiente tapado y dejar descansar en un lugar cálido hasta que duplique su volumen. Esto puede demorar entre una y dos horas.

Paso 5: elaborar la crema pastelera

Calentar la leche. Mezclar aparte las yemas, el azúcar y la maicena. Incorporar lentamente la leche caliente y volver todo al fuego. Cocinar revolviendo constantemente hasta que espese. Añadir la vainilla y dejar enfriar cubierta con film.

Paso 6: dar forma

Desgasificar la masa y estirarla hasta obtener un espesor de aproximadamente un centímetro y medio. Cortar círculos de unos 8 centímetros de diámetro.

Paso 7: segundo levado

Colocar las piezas sobre una placa enmantecada. Con los dedos hacer una depresión en el centro de cada una. Dejar reposar nuevamente durante 30 minutos.

Paso 8: rellenar

Colocar crema pastelera en el hueco central y luego una cucharadita de dulce de leche repostero en el medio, formando el clásico "ojo".

Paso 9: hornear

Pincelar los bordes con huevo batido. Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos o hasta que estén doradas.

Paso 10: acabado final

Retirar del horno y, si se desea, pincelar con almíbar para darles brillo y mantenerlas tiernas por más tiempo.

Consejos para que los ojos salgan perfectos

Utilizá harina 0000 para lograr una miga más suave y aireada.

La leche debe estar tibia, nunca caliente, para no dañar la levadura.

Amasá al menos 10 minutos para desarrollar el gluten y conseguir una textura esponjosa.

Respetá los tiempos de levado: la masa debe duplicar su tamaño antes de trabajarla.

Si hace frío, dejá levar dentro del horno apagado con la luz encendida.

La crema pastelera debe estar fría antes de colocarla sobre las piezas.

Elegí dulce de leche repostero para que conserve la forma durante la cocción.

Hacé el hueco central con los dedos apenas antes de rellenar para evitar que se cierre.







