Tiramisú sin huevo: la receta exprés para preparar el clásico postre italiano en solo 20 minutos
Esta versión alternativa elimina las yemas crudas para ofrecer una preparación más rápida, ligera y segura, sin perder la textura cremosa ni el equilibrio característico entre el café y el cacao.
El tiramisú es uno de los postres más emblemáticos del mundo, capaz de trascender fronteras y generaciones. En su receta tradicional, la crema se elabora con una base de yemas batidas, azúcar y queso mascarpone.
Sin embargo, esta versión prescinde por completo del huevo, reemplazándolo por una combinación de crema montada y mascarpone que da como resultado una textura suave, aireada y firme.
Se trata de una opción excelente tanto para quienes tienen restricciones alimentarias como para aquellos que buscan un paso a paso simple para saciar su gusto por algo dulce de forma rápida.
Tiempos de elaboración y rendimiento
Tiempo de preparación de la crema: 10 minutos.
Tiempo de armado del postre: 10 minutos.
Tiempo de reposo: 4 horas como mínimo en frío (se aconseja dejarlo toda la noche para concentrar los sabores).
Rendimiento: entre 6 y 8 porciones (según el tamaño del molde utilizado).
Ingredientes necesarios
Queso mascarpone: 250 gramos.
Crema para batir: 200 mililitros (con un mínimo de 35% de materia grasa).
Azúcar impalpable: 3 cucharadas.
Café fuerte: 1 taza (debe estar a temperatura ambiente).
Galletitas vainillas: 200 gramos.
Cacao puro en polvo: cantidad necesaria para espolvorear.
Licor opcional: 1 a 2 cucharadas (amaretto, marsala o ron).
Paso a paso para un armado rápido
En un recipiente grande y previamente enfriado, batir la crema de leche junto con el azúcar impalpable hasta alcanzar una consistencia firme.
Incorporar el queso mascarpone de forma suave, mezclando con movimientos envolventes hasta obtener una preparación homogénea, lisa y con buena estructura.
En un recipiente playo, verter la taza de café y añadir las cucharadas de licor en caso de optar por su uso.
Sumergir las galletitas en el café durante 1 o 2 segundos por lado. Es fundamental controlar este tiempo para que absorban el líquido sin llegar a ablandarse de más ni romperse.
Disponer una primera tanda de vainillas en el fondo de una fuente rectangular hasta cubrir la base. Luego, verter una capa generosa de la crema de mascarpone sobre ellas. Repetir el procedimiento, realizando un segundo piso de galletitas y finalizando con el resto de la crema.
Alisar la superficie con una espátula, espolvorear el cacao puro en polvo de forma uniforme con ayuda de un tamiz y llevar la fuente a la heladera por un lapso mínimo de 4 horas antes de cortar y servir.
Conservación y frescura en el hogar
Debido a la presencia de lácteos frescos, este postre debe mantenerse refrigerado en todo momento. Para evitar que la superficie se reseque o absorba olores extraños de la heladera, se recomienda almacenar la fuente dentro de un recipiente hermético o, en su defecto, cubrirla de forma minuciosa con papel film transparente.
Bajo estas condiciones de conservación, el tiramisú mantendrá su frescura, estructura compacta y sabor óptimos durante un período de 3 a 4 días como máximo.