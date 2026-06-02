El fenómeno del "café proteico": la nueva bebida que revoluciona las rutinas de los amantes del deporte
Una preparación clave para obtener energía antes de entrenar. Los detalles de una tendencia práctica que conquista a quienes buscan optimizar su rendimiento diario.
Las tendencias gastronómicas siguen marcando el ritmo en el entorno digital y, en esta oportunidad, una preparación enfocada en el bienestar se consolidó como una de las más replicadas en TikTok.
El fenómeno, conocido en las plataformas virtuales bajo el acrónimo de "proffee", se expandió a través de una oleada de videos donde creadores de contenido muestran distintas versiones de una infusión que fusiona el café diario con suplementos proteicos.
Esta propuesta sumó popularidad entre personas que entrenan de forma intensa, afrontan largas jornadas laborales o buscan un desayuno rápido con mayor poder saciante.
Café proteico: todo lo que necesitás para armar tu versión
1 taza de café (caliente o frío).
1 scoop de proteína en polvo (los sabores más elegidos son vainilla, chocolate o café).
Hielo en cubos (opcional).
Leche descremada o bebida vegetal a gusto.
Endulzante a elección.
El paso a paso para lograr una textura perfecta y sin grumos
Se elabora una taza de café utilizando el método que resulte más cómodo en el hogar, ya sea un espresso concentrado, una infusión filtrada o una opción instantánea tradicional.
Se introduce la bebida dentro de un shaker o una licuadora junto con la dosis de proteína en polvo, un paso que resulta crucial para lograr una consistencia totalmente homogénea, espumosa y libre de sedimentos en la base.
Se añaden los cubos de hielo y un chorrito de leche descremada o de origen vegetal si se prefiere consumir como una opción refrescante, batiendo enérgicamente hasta alcanzar una textura cremosa antes de incorporar el endulzante a gusto.
La mirada de los especialistas
Los profesionales en nutrición remarcan que esta preparación no reemplaza una alimentación completa y equilibrada.
Sin embargo, destacan que constituye una herramienta útil y práctica para complementar la ingesta diaria de nutrientes en personas activas, ayudando además a mejorar la concentración y aportar un estímulo de energía previo al entrenamiento gracias a la acción natural de la cafeína.
Otro de los pilares detrás de su adopción masiva es su enorme versatilidad. La receta base permite experimentar con múltiples variantes según la estación del año, facilitando la creación de opciones calientes para el invierno, alternativas estilo "frappé" para los días de calor, o agregando toques de cacao y canela para transformarlo de inmediato en un complemento energético personalizado.