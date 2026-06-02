Receta para hacer "Carrot cake", la torta de zanahoria suave y deliciosa ideal para la merienda
La carrot cake es una de las tortas más elegidas en pastelerías y cafeterías, pero su versión casera es sencilla y puede prepararse sin complicaciones para disfrutar en la merienda o como postre.
La torta de zanahoria, conocida mundialmente como "carrot cake", se consolidó como un clásico dentro de la pastelería. Su textura húmeda, su sabor especiado y su combinación con glaseados cítricos o cremosos la convierten en una receta muy buscada para acompañar el café o el té.
Aunque suele asociarse a elaboraciones más complejas, lo cierto es que su preparación en casa no requiere técnicas avanzadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con productos básicos y algunos pasos simples, es posible lograr un resultado esponjoso y sabroso, ideal para compartir en familia o resolver una merienda de forma práctica.
Además, esta receta permite adaptaciones, tanto en su relleno como en su cobertura, lo que la vuelve versátil y fácil de personalizar según el gusto de cada persona.
Ingredientes y paso a paso para preparar carrot cake
Para elaborar una torta de zanahoria mediana, se necesitan estos ingredientes:
- 3/4 de taza de azúcar
- 3/4 de taza de aceite
- 3 huevos
- 1 y 1/2 taza de harina leudante (o harina común con polvo para hornear)
- 2 zanahorias medianas (o una taza rallada fina)
- 1/2 cucharadita de nuez moscada
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de canela
- Ralladura de medio limón
Para el glaseado:
- 4 cucharadas de azúcar impalpable
- 6 cucharaditas de jugo de limón
Paso a paso:
El primer paso es precalentar el horno a 180°C y preparar un molde previamente enmantecado y enharinado, para evitar que la mezcla se adhiera.
En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar hasta lograr una preparación homogénea y ligeramente espumosa. Luego, incorporar el aceite y mezclar hasta integrar. A continuación, sumar la zanahoria rallada y la ralladura de limón.
En otro recipiente, combinar los ingredientes secos: harina, bicarbonato de sodio, canela y nuez moscada, previamente tamizados. Esta mezcla se incorpora de a poco a la preparación húmeda, con movimientos suaves para evitar la formación de grumos.
Una vez integrada la mezcla, verterla en el molde y llevar al horno durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y, al insertar un palillo, salga seco.
Para el glaseado, mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener una consistencia espesa y uniforme. Luego, volcar sobre la torta ya fría.
De manera opcional, el bizcocho puede cortarse en capas y rellenarse con crema batida o una mezcla de queso crema y azúcar impalpable.
Tips para mejorar la receta
- Para lograr una carrot cake más húmeda, es importante no excederse en la cocción y respetar la temperatura del horno.
- También se recomienda rallar la zanahoria de forma fina, para que se integre mejor a la masa.
- Otra opción es sumar frutos secos, como nueces o almendras, que aportan textura y un sabor adicional.
- En cuanto al glaseado, puede reemplazarse por una cobertura de queso crema si se busca un resultado más clásico.