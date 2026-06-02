Receta para hacer "Carrot cake", la torta de zanahoria suave y deliciosa ideal para la merienda

La torta de zanahoria, conocida mundialmente como "carrot cake", se consolidó como un clásico dentro de la pastelería. Su textura húmeda, su sabor especiado y su combinación con glaseados cítricos o cremosos la convierten en una receta muy buscada para acompañar el café o el té.

Aunque suele asociarse a elaboraciones más complejas, lo cierto es que su preparación en casa no requiere técnicas avanzadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con productos básicos y algunos pasos simples, es posible lograr un resultado esponjoso y sabroso, ideal para compartir en familia o resolver una merienda de forma práctica.

Además, esta receta permite adaptaciones, tanto en su relleno como en su cobertura, lo que la vuelve versátil y fácil de personalizar según el gusto de cada persona.

Ingredientes y paso a paso para preparar carrot cake

Para elaborar una torta de zanahoria mediana, se necesitan estos ingredientes:

3/4 de taza de azúcar

3/4 de taza de aceite

3 huevos

1 y 1/2 taza de harina leudante (o harina común con polvo para hornear)

2 zanahorias medianas (o una taza rallada fina)

1/2 cucharadita de nuez moscada

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de canela

Ralladura de medio limón





Para el glaseado:

4 cucharadas de azúcar impalpable

6 cucharaditas de jugo de limón





La carrot cake suele decorarse con un glaseado y relleno de queso crema con azúcar impalpable, aunque también se puede disfrutar sola como un bizcochuelo húmedo.

Paso a paso:

El primer paso es precalentar el horno a 180°C y preparar un molde previamente enmantecado y enharinado, para evitar que la mezcla se adhiera.

En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar hasta lograr una preparación homogénea y ligeramente espumosa. Luego, incorporar el aceite y mezclar hasta integrar. A continuación, sumar la zanahoria rallada y la ralladura de limón.

En otro recipiente, combinar los ingredientes secos: harina, bicarbonato de sodio, canela y nuez moscada, previamente tamizados. Esta mezcla se incorpora de a poco a la preparación húmeda, con movimientos suaves para evitar la formación de grumos.

Una vez integrada la mezcla, verterla en el molde y llevar al horno durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y, al insertar un palillo, salga seco.

Para el glaseado, mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener una consistencia espesa y uniforme. Luego, volcar sobre la torta ya fría.

De manera opcional, el bizcocho puede cortarse en capas y rellenarse con crema batida o una mezcla de queso crema y azúcar impalpable.

Tips para mejorar la receta