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Martes, 2 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
IRRESISTIBLE

Receta para hacer "Carrot cake", la torta de zanahoria suave y deliciosa ideal para la merienda

La carrot cake es una de las tortas más elegidas en pastelerías y cafeterías, pero su versión casera es sencilla y puede prepararse sin complicaciones para disfrutar en la merienda o como postre.

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La torta de zanahoria, conocida mundialmente como "carrot cake", se consolidó como un clásico dentro de la pastelería. Su textura húmeda, su sabor especiado y su combinación con glaseados cítricos o cremosos la convierten en una receta muy buscada para acompañar el café o el té.

Aunque suele asociarse a elaboraciones más complejas, lo cierto es que su preparación en casa no requiere técnicas avanzadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con productos básicos y algunos pasos simples, es posible lograr un resultado esponjoso y sabroso, ideal para compartir en familia o resolver una merienda de forma práctica.

Además, esta receta permite adaptaciones, tanto en su relleno como en su cobertura, lo que la vuelve versátil y fácil de personalizar según el gusto de cada persona.

Ingredientes y paso a paso para preparar carrot cake

Para elaborar una torta de zanahoria mediana, se necesitan estos ingredientes:

  • 3/4 de taza de azúcar
  • 3/4 de taza de aceite
  • 3 huevos
  • 1 y 1/2 taza de harina leudante (o harina común con polvo para hornear)
  • 2 zanahorias medianas (o una taza rallada fina)
  • 1/2 cucharadita de nuez moscada
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharadita de canela
  • Ralladura de medio limón


Para el glaseado:

  • 4 cucharadas de azúcar impalpable
  • 6 cucharaditas de jugo de limón


La carrot cake suele decorarse con un glaseado y relleno de queso crema con azúcar impalpable, aunque también se puede disfrutar sola como un bizcochuelo húmedo.&nbsp;
La carrot cake suele decorarse con un glaseado y relleno de queso crema con azúcar impalpable, aunque también se puede disfrutar sola como un bizcochuelo húmedo. 

Paso a paso:

El primer paso es precalentar el horno a 180°C y preparar un molde previamente enmantecado y enharinado, para evitar que la mezcla se adhiera.

En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar hasta lograr una preparación homogénea y ligeramente espumosa. Luego, incorporar el aceite y mezclar hasta integrar. A continuación, sumar la zanahoria rallada y la ralladura de limón.

En otro recipiente, combinar los ingredientes secos: harina, bicarbonato de sodio, canela y nuez moscada, previamente tamizados. Esta mezcla se incorpora de a poco a la preparación húmeda, con movimientos suaves para evitar la formación de grumos.

Una vez integrada la mezcla, verterla en el molde y llevar al horno durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y, al insertar un palillo, salga seco.

Para el glaseado, mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener una consistencia espesa y uniforme. Luego, volcar sobre la torta ya fría.

De manera opcional, el bizcocho puede cortarse en capas y rellenarse con crema batida o una mezcla de queso crema y azúcar impalpable.

Tips para mejorar la receta

  • Para lograr una carrot cake más húmeda, es importante no excederse en la cocción y respetar la temperatura del horno. 
  • También se recomienda rallar la zanahoria de forma fina, para que se integre mejor a la masa.
  • Otra opción es sumar frutos secos, como nueces o almendras, que aportan textura y un sabor adicional. 
  • En cuanto al glaseado, puede reemplazarse por una cobertura de queso crema si se busca un resultado más clásico.
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